Advert

Gökhan Türkmen'in sıra dışı aksiyon klibine büyük ilgi oldu

Son dönemin en üretken, modern müzisyenlerinden Gökhan Türkmen, sözü Mert Carim’e bestesi kendisine düzenlemesi Playjoy’a ait Kalem’i, GTR Müzik etiketiyle  video klibiyle birlikte tüm dijital dünyada yayına açtı.

Gökhan Türkmen'in sıra dışı aksiyon klibine büyük ilgi oldu
Yayın Tarihi : 2023-07-17 12:52

Profesyonel yaşamının 15. yılına girdiği bu dönemde hazırladığı yeni işlerinden ilki Kalem, bugüne kadar 40’ın üzerinde video klip yayımlayan Türkmen'in, hayranlarını şaşırttı. Çarpıcı dövüş ve kılıç sahnelerinden oluşan video klip, aksiyon yönetmeni yakın arkadaşı Uğur Yıldıran’ın yönetmenliğinde  Belgrad Ormanlarında çekildi. Uzun yıllardır sporun birçok dalıyla yakından ilgilenen Türkmen, dövüş sanatlarındaki başarısını gözler önüne serdiği, çarpıcı aksiyon sahnelerinden oluşan klibi için Mahmut Yalçın’la kameranın karşısında 8 saat boyunca performans sergiledi. Uğur Yıldıran’ın koreografisini yaptığı dövüş sahnelerinde Türkmen, performansı için Sidar Sarı eğitmenliğinde hazırlandı.

 

 

Benzer Haberler
İstanbul, Edis konseriyle alev aldı İstanbul, Edis konseriyle alev aldı
Gökçe'ye büyük sürpriz Gökçe'ye büyük sürpriz
Gökhan Türkmen'den 'Kalem' Gökhan Türkmen'den 'Kalem'
Özgür Ordulu Orka Orkestrası yeni şarkıyla geliyor Özgür Ordulu Orka Orkestrası yeni şarkıyla geliyor
Alara Elmas’tan ikinci tekli Alara Elmas’tan ikinci tekli
Senarist Emine KARATAŞ’ın ilk kitabı “BAKİR TABLO” yayımlandı Senarist Emine KARATAŞ’ın ilk kitabı “BAKİR TABLO” yayımlandı
ÇOK OKUNANLAR
Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!
  • 14-07-2023 11:33

Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!
  • 12-07-2023 19:22

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi
  • 12-07-2023 09:48

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar

Emekliye maaşa ek 10.000-15.000 TL ödeme Pazartesi saat 09.15'te hesapta! ATM'den hemen çekin!
  • 15-07-2023 19:48

Emekliye maaşa ek 10.000-15.000 TL ödeme Pazartesi saat 09.15'te hesapta! ATM'den hemen çekin!