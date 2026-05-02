Gökhan Türkmen’den Yapay Zekâya Makaralı Gözdağı! "Her Yiğidin Harcı Değil"

Gökhan Türkmen’den yapay zekâya nostaljik meydan okuma! Yeni şarkısı "Yalan" için makarayla klip çeken sanatçı, oyunculuk ve kısa film sinyali verdi.

Yayın Tarihi : 02-05-2026 14:17

Türk pop müziğinin yenilikçi ve özgün isimlerinden Gökhan Türkmen, yeni şarkısı "Yalan" için çektiği kliple dijitalleşen dünyaya nostaljik bir meydan okuma başlattı. Modern teknolojinin ve yapay zekânın kliplerde başrol oynadığı bu dönemde, Türkmen tercihini 90’lı yılların ruhunu taşıyan makaralı çekimlerden yana kullandı.

Yapay Zekâ Döneminde Makara Cesareti

Stüdyosunda muhabirleri ağırlayan Gökhan Türkmen, klibin çekim sürecini ve sanatsal tercihini şu sözlerle anlattı:

“Eski makinelerle daha zorlu bir klip yaptık. İstanbul’da 90’lı yılları anımsatan görüntülerle keyifli bir proje oldu. Yapay zekâ ile klip yapılan bir dönemde makara ile iş çekmek cesaret ister.”

Sanatçı, klibinde analog çekimin zorluklarına rağmen yarattığı dokunun ve samimiyetin yapay zekâ tarafından taklit edilemeyeceğine vurgu yaparak dijital dünyaya adeta "gözdağı" verdi.

Kısa Film Sinyali: Setlere Yeşil Işık

Kliplerinde sergilediği performansla oyunculuk yeteneğini de konuşturan Türkmen, görsel sanatlara olan merakını gizlemedi. Sinema ve set dünyasına dair planlarını paylaşan sanatçı, “Herhangi bir görsel sanatın içerisinde olmayı isterim. Yakında kısa film olabilir” sözleriyle hayranlarına müjdeli bir haber verdi. Müzik kariyerinin yanına oyunculuğu da eklemeye hazırlanan Türkmen’in kısa film projesi şimdiden merak konusu oldu.

Kuruluş Orhan'da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu'nun Dizisi Final mi Yapacak?
