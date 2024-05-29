Gökhan Türkmen'den sıra dışı bir konser

Türkçe pop müziğine hem üretimleri hem de yorumlarıyla damga vuran Gökhan Türkmen, çok sevilen 360 derece sahne deneyimiyle Zorlu PSM’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleştireceği ‘Kontekst 360’ konseriyle müzikseverlerle buluştu.

Bu sene yayınladığı müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ‘Bal’ şarkısı ve ‘Akustik + 2’ albümüyle kariyerini başarılı bir şekilde sürdüren başarılı müzisyen Gökhan Türkmen, 25 Mayıs Cumartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne özel sahne konsepti ‘Kontekst 360’ ile sıradışı ve çok özel bir performans sergiledi..

‘Mahşer’, ‘Taş’, ‘Lafügüzah’, ‘Büyük İnsan’, ‘Aşk Lazım’, ‘Biraz Ayrılık’, ’Herkes Yolunda’, ‘Bal’, ‘Aşk’, ’Çatı Katı’, Kalbim(Organik) adlı parçalarıyla müzik listelerinde üst sıralardan inmeyen Gökhan Türkmen, kariyerinin en çarpıcı ve heyecan verici projelerinden ‘Kontekst 360’ adını verdiği sahne düzeniyle müzikseverlere unutulmaz bir konser gerçekleştiri.

Bu çok özel sahne düzenindeki konserin ilkini 2023 yılında Zorlu Psm Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştiren, sevenleri ve müzik eleştirmenlerinden büyük övgüler alan Gökhan Türkmen, hem görsel hem de işitsel bir şova, yine müzisyen arkadaşları ve konuklarıyla imza attı. Biletleri tükenen konsere 4 ay gibi bir sürede hazırlanan Türkmen'in performansını 14 kamera Gökhan Özfırıncı'nın yönetmenliğinde kaydetti. Her saniyesini dolu dolu geçen konserin görüntüleri sahnenin üstünde yer alan led ekranlara da yansıtıldı. İnanılmaz bir görsel ve işitsel şov sunan Türkmen'le GT Band sergiledikleri performansla nefesleri kesti.

Her saniyesi ayrı bir lezzete sahip konserde Türkmen'in kariyerinin en seçkin şarkılarına, farklı bir müzikal yaklaşımla özel düzenlemeler yapıldı. 3 saate yakın durmaksızın akan sahne performansında Türkmen'e Ahmet Faik Dökmeci, Birkan Nasuhoğlu, Harmanadam ve Aga B eşlik etti. Yüksek bir prodüksiyonla hazırlanan Kontekst 360, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en özel sahne tasarım çalışması oldu.

Seyirci tarafından dakikalarca alkışlanan her şarkının performansı sonrası teşekkür eden Türkmen, konserin ilk başında recordisparis imzalı yeşil bir takım giydi. Türkmen'in styling'ini Arin Umut Ögmen yaptı.

16 yıla 8 albüm, 4 EP ve 37 single çalışması sığdıran Gökhan Türkmen’in ‘Kontekst 360’ adını verdiği konserinde binlerce sevenin yanı sıra Ayça Varlıer, Duygu Sarışın gibi ünlü oyuncularda yalnız bırakmadı.