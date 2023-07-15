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Gökhan Türkmen'den 'Kalem'

Son dönemin en üretken, modern müzisyenlerinden Gökhan Türkmen, sözü Mert Carim’e bestesi kendisine düzenlemesi Playjoy’a ait Kalem’i, GTR Müzik etiketiyle 14 Temmuz Cuma günü video klibiyle birlikte tüm dijital dünyada yayına açılıyor

Gökhan Türkmen'den 'Kalem'
Yayın Tarihi : 2023-07-15 10:43

Türkmen, profesyonel yaşamının 15. yılına girdiği bu dönemde hazırladığı yeni işlerinden ilki Kalem’i, uzun zamandır kalabalık bir ekiple hayata geçirmek için çalıştı. Yoğun bir turne programı, tribute albümler, ortak projeler arasında hazırladığı Kalem’in, her türlü detayları ile Gökhan Türkmen kendi ilgilendi.

Bugüne kadar ki en enerji yüklü şarkılarından biri

Korkusuz ve bağımsız olarak müzik üretip sergileyen, yıllar içinde büyük başarılara imza atan Gökhan Türkmen Kalem’de, gücünün sınırlarını zorluyor. Hem müzikal hem de görsel olarak bambaşka bir proje ortaya koyan Türkmen, şarkı yazmayı hayal denizlerinde yüzmeye, bulutların üzerinde koşmaya benzetiyor.

Kalem şarkısı; insanın kendi kendiyle savaşını ve içindeki varoluş mücadelesini anlatıyor. Güçlü ve dinamik bir sound anlayışında hazırlanan Gökhan Türkmen’in, en enerji yüklü şarkılarından biri Kalem.

Çarpıcı dövüş sahneleri

Bugüne kadar 40’ın üzerinde video klip yayımlayan Türkmen, ilk defa aksiyon yönetmeni yakın arkadaşı Uğur Yıldıran’la, Kalem için Belgrad Ormanlarında kamera karşısına geçti. Uzun yıllardır sporun birçok dalıyla yakından ilgilenen Türkmen, dövüş sanatlarındaki başarısını gözler önüne serdiği, çarpıcı aksiyon sahnelerinden oluşan klibiyle izleyenleri yine şaşırtacak.

Türkmen, dövüş sahneleri için Mahmut Yalçın’la kameranın karşısında 8 saat boyunca performans sergiledi. Uğur Yıldıran’ın koreografisini yaptığı dövüş sahnelerinde Türkmen, performansı için Sidar Sarı eğitmenliğinde hazırlandı.

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