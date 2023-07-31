Advert

Gökhan Türkmen'den harika konser

Son dönemin en üretken, modern müzisyenlerinden Gökhan Türkmen, bu yaz ikinci defa,  boğazın eşsiz manzarasında, yazın doyasıya eğlenerek yaşanan konserler, etkinlikler ve sahne şovlarının sergilendiği “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri”nde 30 Temmuz Pazar akşamı sevenleri ile buluştu.

Gökhan Türkmen'den harika konser
Yayın Tarihi : 2023-07-31 22:08

Sözü Mert Carim’e bestesi Gökhan Türkmen’e düzenlemesi Playjoy’a ait son hiti  Kalem’le, ay ışığı altında serin bir yaz akşamı Türkmen konserinin açılışını yaptı. 

Türkmen, şarkısını söylerken sahne arkasındaki led ekranda da video klibi gösterildi.

Seyircisi ile her konserinde hem interaktif hem de sıcak diyalog kurmayı seven Gökhan Türkmen ‘Harika bir kalabalık var. Harika gözüküyorsunuz.  İyi eğlenceler. O zaman kocaman bir çığlıkla başlayalım ‘ diyerek gecenin startını verdi.

Yoğun bir ilginin oldugu konserinde şarkılarını binlerce seveni ile birlikte söyleyen Türkmen, evlilik teklifi yapan bir çifte ‘birbirinize aşık olun, çok sevin mutluluklar diliyorum’ açıklamasında bulundu

Jeteveux imzalı özel tasarım iki takım giyerek sahnede şıklığı ile göz kamaştıran Türkmen, Aşk Lazım, Sen İstanbul’sun, Büyük İnsan, Çatı Katı, Taş, Mahşer, Deli,  gibi hitlerinin yanı sıra Ah Yandım, Yanımda Kal gibi cover’ları peş peşe seslendirirken, dev seyirci korosu her parçada eşlik etti.

İşitsel olduğu kadar görsel açıdan zengin olan konserde, her şarkı için özel hazırlanmış videolar led ekranlarda gösterildi.

İkinci bölüme ellinde gitarı ile seyricisiyla başbaşa şarkılarını seslendiren Türkmen, ekibiyle birlikte sahne üstü eşsiz bir performansa daha imzasını attı.

Benzer Haberler
İstanbul’da Edis rüyası İstanbul’da Edis rüyası
Bülent Çolak, Tunceli’de çekilen ‘Başkan’ filmi için saçlarının ortasını kazıttı. Bülent Çolak, Tunceli’de çekilen ‘Başkan’ filmi için saçlarının ortasını kazıttı.
Simge'nin yeni şarkısı: Ruhum Esirin Simge'nin yeni şarkısı: Ruhum Esirin
Aşk Mevsimi için hazırlıklar tamamlandı! Aşk Mevsimi için hazırlıklar tamamlandı!
Gökçe'nin yepyeni teklisi 'YALAN' yayımlandı Gökçe'nin yepyeni teklisi 'YALAN' yayımlandı
Mor ve Ötesi ile Aleyna Tilki'den yılın düeti Mor ve Ötesi ile Aleyna Tilki'den yılın düeti
ÇOK OKUNANLAR
2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!
  • 28-07-2023 22:29

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
  • 29-07-2023 17:55

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!
  • 01-08-2023 20:01

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!