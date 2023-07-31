Gökhan Türkmen'den harika konser

Sözü Mert Carim’e bestesi Gökhan Türkmen’e düzenlemesi Playjoy’a ait son hiti Kalem’le, ay ışığı altında serin bir yaz akşamı Türkmen konserinin açılışını yaptı.

Türkmen, şarkısını söylerken sahne arkasındaki led ekranda da video klibi gösterildi.

Seyircisi ile her konserinde hem interaktif hem de sıcak diyalog kurmayı seven Gökhan Türkmen ‘Harika bir kalabalık var. Harika gözüküyorsunuz. İyi eğlenceler. O zaman kocaman bir çığlıkla başlayalım ‘ diyerek gecenin startını verdi.

Yoğun bir ilginin oldugu konserinde şarkılarını binlerce seveni ile birlikte söyleyen Türkmen, evlilik teklifi yapan bir çifte ‘birbirinize aşık olun, çok sevin mutluluklar diliyorum’ açıklamasında bulundu

Jeteveux imzalı özel tasarım iki takım giyerek sahnede şıklığı ile göz kamaştıran Türkmen, Aşk Lazım, Sen İstanbul’sun, Büyük İnsan, Çatı Katı, Taş, Mahşer, Deli, gibi hitlerinin yanı sıra Ah Yandım, Yanımda Kal gibi cover’ları peş peşe seslendirirken, dev seyirci korosu her parçada eşlik etti.

İşitsel olduğu kadar görsel açıdan zengin olan konserde, her şarkı için özel hazırlanmış videolar led ekranlarda gösterildi.

İkinci bölüme ellinde gitarı ile seyricisiyla başbaşa şarkılarını seslendiren Türkmen, ekibiyle birlikte sahne üstü eşsiz bir performansa daha imzasını attı.