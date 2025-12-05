Gökhan Türkmen Konseri Skandalla Bitti: Mekan Sahibi Eşine Küfretti, Gerginliğin Nedeni Ücret Tartışması Çıktı!

Gökhan Türkmen'in Afyonkarahisar konserinde mekan sahibi, eşi Sinem Türkmen’e küfür etti. Gerginliğin iade edilmeyen ücretler yüzünden çıktığı iddia edilirken, Gökhan Türkmen mekâna sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi : 05-12-2025 15:30

Afyonkarahisar'da sahne alan ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'in konseri, mekan sahibinin Türkmen’in eşi ve menajeri Sinem Türkmen’e hakaret ve küfürler yağdırmasıyla büyük bir skandala dönüştü. Yaşanan olayın perde arkasında ise iade edilmeyen ücretler nedeniyle çıkan tartışmanın yattığı iddia edildi.

Tartışmanın Perde Arkası: İzleyicilerden Ücret İddiası

Konserde bulunan bazı izleyiciler, tartışmanın nedenine dair önemli iddialar ortaya attı. Seyirciler, kendilerinden alınan ancak daha sonra iade edilmeyen ücretleri talep etmeleri üzerine mekanda gerginliğin tırmandığını ve işletme sahibi Hüseyin B.'nin bu esnada Sinem Türkmen’e küfretmesiyle tansiyonun daha da yükseldiğini belirtti.

Sinem Türkmen’in, çevredeki tanıkların ifadeleriyle birlikte durumu tutanak altına aldığı öğrenildi.

Gökhan Türkmen’den Sert Açıklama ve Sanatçılara Uyarı

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gökhan Türkmen, hem hayranlarından helallik istedi hem de mekana sert tepki gösterdi:

"Bugün çok değerli dinleyicilerimizi bu kadar kötü yönetilen bir mekânda ağırlamış olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. [...] Sizinle bir daha bu işletmede buluşamayacağımızı belirtmek zorundayım. Gelen, eşlik eden tüm seyircilerime teşekkür ederim. Bu durum, burada sahne almayı düşünen sanatçı arkadaşlarım için de bir uyarı olsun."

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, mekan ile taraflar arasındaki anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

