Gökhan Türkmen, Didimliler'i şarkılarıyla serinletti

Sözü Mert Carim’e bestesi Gökhan Türkmen’e düzenlemesi Playjoy’a ait son hiti Kalem’le, konser açılışını yapan Türkmen, uzun süre sonra ilk defa sahne aldığı Didim'de 2,5 saat sahneden eşsiz bir performans sergiledi.



Konserlerinde hem interaktif hem de sıcak diyalog kurmayı seven Gökhan Türkmen, yoğun bir ilginin olduğu Didim'de şarkılarını binlerce seveni ile birlikte söyledi.

Türkmen, Aşk Lazım, Sen İstanbul’sun, Büyük İnsan, Çatı Katı, Taş, Mahşer, Deli, gibi hitlerinin yanı sıra Ah Yandım, Yanımda Kal gibi cover’ları peş peşe seslendirirken, dev seyirci korosu her parçada eşlik etti.