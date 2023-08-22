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Gökhan Türkmen, Didimliler'i şarkılarıyla serinletti

Son dönemin en üretken, modern müzisyenlerinden Gökhan Türkmen, Didim Amfi Tiyatro’da Yaz konserleri kapsamında sevenleri ile buluştu.

Gökhan Türkmen, Didimliler'i şarkılarıyla serinletti
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 22-08-2023 14:01
Sözü Mert Carim’e bestesi Gökhan Türkmen’e düzenlemesi Playjoy’a ait son hiti Kalem’le,  konser açılışını yapan Türkmen, uzun süre sonra ilk defa sahne aldığı Didim'de 2,5 saat sahneden eşsiz bir performans sergiledi.

Konserlerinde hem interaktif hem de sıcak diyalog kurmayı seven Gökhan Türkmen, yoğun bir ilginin olduğu Didim'de  şarkılarını binlerce seveni ile birlikte söyledi.
 
Türkmen, Aşk Lazım, Sen İstanbul’sun, Büyük İnsan, Çatı Katı, Taş, Mahşer, Deli,  gibi hitlerinin yanı sıra Ah Yandım, Yanımda Kal gibi cover’ları peş peşe seslendirirken, dev seyirci korosu her parçada eşlik etti.


İşitsel olduğu kadar görsel açıdan zengin olan konserde, her şarkı için özel hazırlanmış videolar led ekranlarda gösterildi.

İkinci bölüme elinde gitarı ile seyircisi ile başbaşa şarkılarını seslendiren Türkmen, ekibiyle birlikte sahne üstü eşsiz bir performansa daha imzasını attı.
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