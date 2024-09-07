Gökhan Türkmen, Ankara Oran Açıkhava'da sevenlerini büyüledi

Events Across Turkey’in, organize ettiği konser serisi kapsamında An Epic Symphony & Gökhan Türkmen, Ankara Oran Açıkhava sahnesinde eşi benzeri görülmeyen eşsiz bir konser performansı sergiledi.

Duruşu, müzisyenliği, kalitesi ve yorumcu kimliği ile son yıllarda durmaksızın hem tekli hem de çoklu projeler üreten Gökhan Türkmen, Ankara'da binlerce seveni birlikte şarkılarını senfoni ile yeniden seslendirdi.