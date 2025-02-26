Gökhan Özoğuz ve Şahan Gökbakar sosyal medyada birbirlerine girdi

Şahan Gökbakar ve Gökhan Özoğuz Derbi Sonrası Sosyal Medyada Karşı Karşıya Geldi!

Gökhan Özoğuz ve Şahan Gökbakar sosyal medyada birbirlerine girdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-02-2025 10:51

Süper Lig’de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi golsüz sonuçlanırken, maçın ardından sosyal medyada ünlü isimler arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaraylı komedyen Şahan Gökbakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun basın toplantısında sarı-kırmızılı kulübeye yönelik kullandığı, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerine tepki gösterdi. X hesabından Türkiye Futbol Federasyonu’nu etiketleyen Gökbakar, “Mourinho'ya ceza vermeyi düşünür müsünüz?” paylaşımını yaptı.

Bu sözlere Athena grubunun solisti ve Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen Gökhan Özoğuz cevap verdi. Özoğuz, Gökbakar’ın paylaşımına, "Neden maçta pozisyonunuz yok diye mi? 'Maymun gibi zıplama' söylemi benzetme olduğu için ceza verilmiyor. Ama aynı şahsın ağız dolusu küfür edip hakemi tehdit edişine ceza gelirse düşünürüz." yanıtını verdi.

İkilinin karşılıklı mesajları, sosyal medyada futbolseverler arasında tartışma yaratırken, derbi sonrası yaşanan polemik spor gündemine de damga vurdu.

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