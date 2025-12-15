Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, yaklaşık beş aydır sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaret ve iftira içerikli sistematik paylaşımlar yapan bir kadın hakkında yasal işlem başlattı. Yürütülen hukuki sürecin ardından mahkeme, kadının şarkıcıdan dört ay süreyle uzak durmasına karar verdi.

"Hayatımda Bir Kere Bile Görmediğim Biri"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yapan Gökhan Özen, yaşadığı durumun artık sınırları aştığını belirtti. Şarkıcı, bu kişinin kim olduğunu bilmediğini ve saldırının arkasında başka sebeplerin yattığını ima etti:

"5 aydır hayatıma musallat olmuş, hayatımda bir kere bile görmediğim, karşılaşmadığım bir kadının sistematik şekilde planlayıp, yürüttüğü suçlama, kin, nefret, iftira ve hakaretlerine maruz kaldım."

4 Ay Uzaklaştırma ve Yayın Yasağı

Mahkeme kararıyla güvence altına alındığını belirten Özen, hukuki sürecin devamında yaşanacak olası sonuçlar konusunda da sert bir uyarıda bulundu:

"Dün itibarı ile 4 ay uzaklaştırma ve yayın yasağı alındı. Bu saatten sonra bu sistematik karalama kampanyasına devam edilirse zorlama hapis bu bir..."

"Para Karşılığı Tutulmuş" İddiası

Özen, aylar süren araştırmaları sonucunda bu saldırıların ardındaki "akıl almaz gerçekleri" bulduklarını ve zamanı gelince paylaşacağını söyledi. Şarkıcı, bu kişinin para karşılığı tutulmuş olduğunu iddia etti:

"Bu işleri planlayarak yürütmesi ve 25 yıllık tertemiz ismimi ve itibarımı her gün bitmek bilmeyen bir nefretle zedelemeye çalışması için para karşılığı tutulmuş bu kadın için dün itibarı ile 4 ay uzaklaştırma, yayın yasağı alındı."

Ayrıca, yalan haberi araştırmadan yayan basın kuruluşlarına ve şahıslara karşı da hukuki yollara başvurduğunu ve gerekli tekzipleri paylaşacağını dile getirdi.