Gökhan Mumcu; Sokak köpeği, sokak kedisi diye bir şey olmamalı aslında!

Sokak hayvanları ve barınaklardaki terk edilen sevimli dostlarımızın sahiplenilmesi amacıyla kurulan Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’ne özel bir video klip yayınladı.

Birçok oyuncunun da yer aldığı projede, ünlü oyuncu Gökhan Mumcu da gönüllü olarak rol aldı. Gökhan Mumcu, bir sokak köpeğini sahiplenen aile babası olarak kamera karşısına geçti. Eşi rolünde oyuncu Yeliz Gerçek eşlik etti. Klipte ayrıca Özge Yağız, Pelin Akil, Melisa Şenolsun, Burak Deniz, Bennu Yıldırımlar Aslı Tandoğan, Sinan Güleryüz, Özge Özder, Aslı Tosya gibi özel isimler yan rol aldı.

“Onları iyi insanlar olduğumuza inandırmak elimizde! Önce kalbini sonra kapılarını aç!” mottosuyla gerçekleştirilen video klipte rol almaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Gökhan Mumcu, “onlar aslında sokak hayvanı değil. Sokak köpeği, sokak kedisi diye bir şey olmamalı aslında. Alerjik bir yapım olmasına rağmen köpek sevgim yüzünden evimde de, ofisimde de onlarla birlikte yaşamayı seçiyorum” dedi.

“Aramıza Hoşgeldin Yeni Dostumuz Badi” adıyla televizyonlarda ve sosyal medyada yayınlanacak video klipte işlenen hikayenin devamı da çekilecek. Halk Bilginer’in sesiyle destek verdiği projede, Sertap Erener’de vokal olarak sesiyle yer aldı