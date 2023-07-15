Gökçe'ye büyük sürpriz

Şarkıları ve farklı sahnesiyle yıllardır, müzik dünyasının sıra dışı isimlerinden olmayı başaran Gökçe'nin müzik tarihine adını yazdıran şarkısını Tuttu Fırlattı, geçtiğimiz gün Tiktok'ta bir anda milyonlarca kez dinlendi, izlendi, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Sebebi Real Madrid futbol kulübünün tiktok official hesabında Arda Güler'in transferini Gökçe'nin Tuttu Fırlattı şarkısı ile duyurması oldu. Resmi hesaptan atılan müzikli videodan sonra milyonlarca kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.