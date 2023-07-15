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Gökçe'ye büyük sürpriz

Gökçe'ye büyük sürpriz
Yayın Tarihi : 2023-07-15 10:45

Şarkıları ve farklı sahnesiyle yıllardır, müzik dünyasının sıra dışı isimlerinden olmayı başaran Gökçe'nin müzik tarihine adını yazdıran şarkısını Tuttu Fırlattı, geçtiğimiz gün Tiktok'ta bir anda milyonlarca kez dinlendi, izlendi, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Sebebi Real Madrid futbol kulübünün tiktok official hesabında Arda Güler'in transferini  Gökçe'nin Tuttu Fırlattı şarkısı ile duyurması oldu. Resmi hesaptan atılan müzikli videodan sonra   milyonlarca kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

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