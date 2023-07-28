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Gökçe'nin yepyeni teklisi 'YALAN' yayımlandı

Gökçe'nin yepyeni teklisi 'YALAN' yayımlandı
Yayın Tarihi : 2023-07-28 16:57

nsanların duyguları değişir. Verilen sözler, o aşk dolu duygular zamanla kaybolur. Ortada bir yalan varsa o da insanların duygularının değişmeyeceğidir!' diyen Gökçe, Pasaj Müzik etiketli yeni teklisi Yalan'da bu temaya değiniyor. Sözü ve müziği Gökçe'ye ait Yalan'ın düzenlemesini Görkem Yenilmez yaptı.

 

GÖKÇE “YALAN”

 

Söz - Müzik: Gökçe

Yapım: Pasaj Müzik

Düzenleme : Görkem Yenilmez

Süpervizör: Çağlar Tavşanoğlu

Electro gitar : Ozan Doğan Ariz

Trompet&Trombon : Burak Dursun

Backvokal : Görkem Yenilmez

Mix&Mastering : ArikanSırakaya

Stüdyo: Stüdyo Arı / BrossOverRecords

Beni bırakıp gitmek istemezdin ya

Ömür boyunca

Bana yalan mı söyledin

Bana yalan mı söyledin

Bensiz yaşamaktansa ölmeyi tercih ederdin ya

Bana yalan mı söyledin

Bana yalan mı söyledin

Hiç yorulmadan sabaha kadar

Sesim kısılana kadar bağıracağım

Neden bunu yaptın

Belki biraz anlasam

Canım daha az acırdı biraz anlatsan

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