Gökçe'nin evinin terasında renkli video klip

Gökçe'nin yepyeni teklisi Hastayım Sana ile bu yaz hem coşku dolu hem de eğlenceli geçecek. Son derece yüksek ritme sahip Pasaj Müzik etiketli Hastayım Sana sevenlerinin özlediği Gypsy Pop sounduna sahip.

Sözü müziği Gökçe'ye düzenlemesi Aras Yıldıran'a ait Hastayım Sana dinleyenin içindeki dans etme eğlenme hevesini tetikliyor.

Şarkının son derece renkli ve enerjik yapıya video klibi Gökçe'nin evinin terasında müzisyen arkadaşlarının katkılarıyla çekildi. Video klibin yönetmenliğini Gökçe'nin yakın dostları İdil Dizdar Said Dağdeviren çekti.

Gökçe yeni teklisi için duygularını şöyle anlatıyor:

"İçinde yaşadığımız bu zor dünyada herkese küçücük tatlı bir nefes olsun keyif olsun diye yola çıktık. Hep aşkı ayrılık ya da serzeniş temalı işliyoruz biraz da hakikaten pohpohlansın istedim birinin harika hayranlık uyandıran karakteri övülsün istedim."

Söz&Müzik: Gökçe

Düzenleme : Aras Yıldıran

Akustik Gitar : Mertcan Büktel

Bas Gitar : Anıl Çifter

Davul : Serkan Çalar

Trompet, Flugelhorn : Aras Yıldıran

Trombon : Üveyz Akçaylı