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Gecce Magazin Haberleri

Gökçe Bahadır'ın yeni evinin değeri dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz Şubat ayında Emir Ersoy ile nikah masasına oturan Gökçe Bahadır'ın, Alaçatı'da sahibi olduğu evi satarak, Bodrum'da başka bir ev aldığı ortaya çıktı. Yeni evinin değeri dudak uçuklatan oyuncunun, İstanbul'da olmalarının gerekmediği zamanlarda eşiyle birlikte Bodrum'daki evlerinde yaşayacakları öğrenildi.

Gökçe Bahadır'ın yeni evinin değeri dudak uçuklattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2022 14:40

Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gökçe Bahadır (40) ile müzisyen Emir Ersoy (44), geçtiğimiz şubat ayında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, İzmir Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'Evet' demişti.
 

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren ikiliden Gökçe Bahadır'ın, geçtiğimiz günlerde Bodrum Gümüşlük’ten yaklaşık 10 milyon TL’ye ev aldığı öğrenildi.

Oyuncu, iki yıl önce Alaçatı’da 4 milyon TL’ye satın aldığı daireyi, 6 milyon TL’ye elinden çıkardı. Bahadır’ın, oradaki evi yatırım için aldığı ve oturmadığı ortaya çıktı. Son dönemde reklam filmlerinde boy gösteren oyuncu, satıştan elde ettiği miktarın üzerine 4 milyon TL daha üzerine koyarak, Bodrum’a geçti.

'PARASINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR' İDDİASI

Ünlü ismin, İstanbul’da olmadığı dönemde eşiyle yeni aldığı evinde yaşayacağı öğrenildi. Oyuncunun, kazandığı parayı gayrimenkule yatırdığı söyleniyor.

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