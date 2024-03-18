Gökçe Bahadır'ın Boğaz manzaralı evinin kirası şaşırttı!

Son dönemde "Ömer" dizisiyle ekranlarda adından sıkça söz ettiren Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy, Etiler'in gözde semtlerinden birinde bulunan muhteşem manzaralı yeni evleriyle dikkatleri üzerlerine çekiyor.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Bahadır-Ersoy çifti, 270 bin lira karşılığında kiraladıkları bu lüks dairede kendilerine bir yuva kurdu. Bahadır'ın ilk bakışta büyülenerek hayran kaldığı evin daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata'nın aylık 5 bin euro karşılığında oturduğu ortaya çıktı.