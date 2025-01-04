Gökçe Bahadır'dan 'Yaprak Dökümü' İtirafı

2006-2010 yılları arasında ekranlara gelen, Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan dizide Gökçe Bahadır, Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Fahriye Evcen ve Bedia Ener gibi önemli isimlerle birlikte rol almıştı.

"Kariyerime Değer Kattı"

Dizide canlandırdığı Leyla karakterinin kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu belirten Bahadır, "Leyla benim için önemli bir rol. 'Yaprak Dökümü' dizisi benim için bir okul gibiydi. Beş yıl boyunca kendimi konservatuvar okumuş gibi hissettim. İşinin en iyileriyle çalışma fırsatı buldum. Kariyerime birçok anlamda değer katan bir iş oldu" dedi.

'Yaprak Dökümü' Efsanesi

Dizi, dramatik hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Bahadır’ın sözleri, dizinin hem onun kariyerindeki hem de Türk televizyon tarihindeki önemini bir kez daha hatırlattı.

Hayranları, Gökçe Bahadır’ın bu açıklamalarına sosyal medyada yoğun ilgi gösterirken, "Yaprak Dökümü"nün hala unutulmadığı ve hafızalardaki yerini koruduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu