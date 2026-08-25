Zehra Yılmaz Ve İsmail Gündoğdu’dan Sürpriz Evlilik!

Oyuncu Zehra Yılmaz ile yapımcı İsmail Gündoğdu, bir süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift, dün akşam İstanbul’da düzenlenen sade ve samimi bir törenle dünyaevine girdi.

Mutlu Günlerinde Sevdikleri Yanlarındaydı

Zehra Yılmaz ve İsmail Gündoğdu’nun düğününe aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Çift, hayatlarının en özel günlerinden birini sevdikleriyle birlikte kutlamayı tercih etti. Geceden bazı güzel anlar da sosyal medyada paylaşılınca çiftin mutluluğu takipçileriyle de buluştu.

İkilinin aşkı yaklaşık iki yıl önce başlamıştı. O zamandan beri ilişkilerini gözlerden uzak ve sakin bir şekilde sürdüren Yılmaz ile Gündoğdu, geçtiğimiz ay da nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Nişanın Ardından Düğün Geldi

Geçtiğimiz ay nişanlanan çiftin evlilik kararı, yakın çevreleri tarafından da büyük bir mutlulukla karşılandı. Nişanın üzerinden çok fazla zaman geçmeden düğün hazırlıklarını tamamlayan çift, sonunda beklenen “evet”i söyledi.

Özellikle Zehra Yılmaz’ın oyunculuk kariyeri nedeniyle tanınan çift, özel hayatlarını genellikle fazla göz önünde yaşamamayı tercih ediyor. Bu nedenle düğünden paylaşılan görüntüler de hayranları için ayrı bir merak konusu oldu.

Yeni Hayatlarında Mutluluklar

İstanbul’da aileleri ve dostlarının katıldığı törenle evlenen Zehra Yılmaz ve İsmail Gündoğdu, artık hayatlarına evli bir çift olarak devam edecek. Yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini nikâh masasına taşıyan çiftin bu özel günü, sosyal medyada da güzel dileklerle karşılandı.

Kısacası, uzun süredir birlikte olan ikili için aşk hikâyelerinde yeni bir sayfa açıldı. Darısı onların mutluluğunu paylaşan ve güzel dileklerini ileten sevenlerine de bolca mutluluk getirmesine!