Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un Aşk Dolu 4 Yılı! "Dünyamız Pespembe."

Yaprak Dökümü’nün Leyla’sı olarak hafızalara kazınan, son yılların en başarılı kadın oyuncularından Gökçe Bahadır ile usta müzisyen Emir Ersoy, evliliklerinde dolu dolu 4 yılı geride bıraktı. 25 Şubat 2022'de İzmir Çeşme'de dünyaevine giren çift, romantik paylaşımlarıyla aşklarını bir kez daha tazeledi.

Sezen Aksu Şarkılarıyla Başlayan Aşk

Çiftin aşk hikayesi, adeta bir film senaryosunu andırıyor. Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışırken tanışmış; stüdyodaki müzik tınıları kısa sürede bir aşk melodisine dönüşmüştü. Bugün ise o melodinin dördüncü yıl dönümü kutlanıyor.

Emir Ersoy: "İyi ki Sen, Bir Tanem Sen"

evlilik yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan Emir Ersoy, düğün günlerinden en özel kareleri takipçileriyle paylaştı. Ersoy, eşine olan aşkını şu sözlerle haykırdı:

"Ve sen... İyi ki sen... Bir tanem sen... Tam 4 yıl oldu ve sayende dünyamız pespembe."

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un bu romantik karesine sanat dünyasından ve hayranlarından binlerce yorum geldi. "Yılın örnek çifti" yakıştırması yapılan ikiliye takipçileri; "Zaman ne çabuk geçmiş", "Bir ömür mutluluklar" ve "Enerjiniz harika" gibi mesajlarla destek verdi.