Gökçe Bahadır ile Salih Bademci'nin düeti sosyal medyayı salladı

Kulüp dizisinde birlikte rol alan, ünlü oyuncular Gökçe Bahadır ve Salih Bademci, bir etkinlikte bir araya gelerek sahneye çıktı. İkili, etkinlikte Rengin'in 'Aldatıldık' adlı şarkısına yaptıkları düetle büyük beğeni topladı. Sahne performansları sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. Bahadır ve Bademci'nin müzikal uyumu, hayranlarını memnun ederken, etkinlikte sergiledikleri şarkı performansı takdir topladı. İkili, sadece oyunculuklarıyla değil, aynı zamanda sahne performanslarıyla da adlarından söz ettirmeye devam ediyor.



