Gökçe Bahadır ile Salih Bademci'nin düeti sosyal medyayı salladı

Kulüp dizisinde birlikte rol alan Gökçe Bahadır ve Salih Bademci katıldıkları bir etkinlikte birlikte sahneye çıkarak şarkı söyledi. İkilin Rengin'in 'Aldatıldık' isimli şarkısına yaptıkları düet sosyal medyada gündem oldu. 

Gökçe Bahadır ile Salih Bademci'nin düeti sosyal medyayı salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-12-2023 12:13

Kulüp dizisinde birlikte rol alan, ünlü oyuncular Gökçe Bahadır ve Salih Bademci, bir etkinlikte bir araya gelerek sahneye çıktı. İkili, etkinlikte Rengin'in 'Aldatıldık' adlı şarkısına yaptıkları düetle büyük beğeni topladı. Sahne performansları sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. Bahadır ve Bademci'nin müzikal uyumu, hayranlarını memnun ederken, etkinlikte sergiledikleri şarkı performansı takdir topladı. İkili, sadece oyunculuklarıyla değil, aynı zamanda sahne performanslarıyla da adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

 

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