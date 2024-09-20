'Gizli Dolap'ta Beren Saat'in partnerleri belli oldu!

Başarılı oyuncu Beren Saat, yeni projesi “Gizli Dolap” ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Prime Video platformunda yayınlanacak olan filmde Saat, gazeteci ve köşe yazarı Rengin Alaz karakterine hayat verecek.

Senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı ve “İnsanın hamuru sevgiden yapılmıştır” sloganıyla yola çıkan film, aşk, bağlılık ve içsel mücadeleler üzerine kurulu bir hikaye sunuyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise başarılı ikili Caner Alper ve Mehmet Binay oturuyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği film, OGM Pictures imzası taşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Beren Saat’e, eşi Barış rolüyle usta oyuncu Yiğit Özşener eşlik ederken, gençlik aşkı Cem karakterine ise yakışıklı oyuncu Furkan Andıç hayat verecek. “Gizli Dolap”, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarırken, Rengin Alaz’ın yürüttüğü “Beni Görüyor Musun?” kampanyası ile toplumdaki derin meseleleri de gündeme getirecek.

Çekimlerinin 24 Eylül’de başlaması planlanan bu heyecan verici proje, şimdiden sinemaseverlerin merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor.