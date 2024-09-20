'Gizli Dolap'ta Beren Saat'in partnerleri belli oldu!

Beren Saat “Gizli Dolap” ile ekranlara dönüyor! İşte partnerleri...

'Gizli Dolap'ta Beren Saat'in partnerleri belli oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2024 11:07

Başarılı oyuncu Beren Saat, yeni projesi “Gizli Dolap” ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Prime Video platformunda yayınlanacak olan filmde Saat, gazeteci ve köşe yazarı Rengin Alaz karakterine hayat verecek.

Senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı ve “İnsanın hamuru sevgiden yapılmıştır” sloganıyla yola çıkan film, aşk, bağlılık ve içsel mücadeleler üzerine kurulu bir hikaye sunuyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise başarılı ikili Caner Alper ve Mehmet Binay oturuyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği film, OGM Pictures imzası taşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Beren Saat’e, eşi Barış rolüyle usta oyuncu Yiğit Özşener eşlik ederken, gençlik aşkı Cem karakterine ise yakışıklı oyuncu Furkan Andıç hayat verecek. “Gizli Dolap”, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarırken, Rengin Alaz’ın yürüttüğü “Beni Görüyor Musun?” kampanyası ile toplumdaki derin meseleleri de gündeme getirecek.

Çekimlerinin 24 Eylül’de başlaması planlanan bu heyecan verici proje, şimdiden sinemaseverlerin merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor.

Benzer Haberler
Cem Yılmaz Avrupa turnesine hazırlanıyor: Bilet fiyatları dudak uçuklattı Cem Yılmaz Avrupa turnesine hazırlanıyor: Bilet fiyatları dudak uçuklattı
Sarp Apak'a sorulan soruya Barış Arduç tepki gösterdi Sarp Apak'a sorulan soruya Barış Arduç tepki gösterdi
Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı
Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde yine aday! Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde yine aday!
İlker Kaleli’den festival çıkışı: Sinema baskı ve siparişi kabul etmez İlker Kaleli’den festival çıkışı: Sinema baskı ve siparişi kabul etmez
Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğün eğlencesi Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğün eğlencesi
ÇOK OKUNANLAR
'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...
  • 14-09-2024 10:33

'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!
  • 14-09-2024 09:31

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!
  • 14-09-2024 10:48

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!
  • 16-09-2024 11:21

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Melek Mosso hamile mi? Açıkladı...
  • 19-09-2024 10:33

Melek Mosso hamile mi? Açıkladı...