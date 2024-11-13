“Gizli Bahçe” dizisinden erken final kararı!

Başrollerini Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı Gizli Bahçe dizisi, reyting yarışında beklediği başarıyı yakalayamayarak ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bu yılın en iddialı yapımlarından biri olarak tanıtılan, TMC Film imzalı ve NOW platformunda Salı akşamları yayınlanan dizi, beklenen reyting rakamlarının altında kalınca izleyiciler arasında geleceğiyle ilgili merak uyandırmıştı.

Nazlı ve Demir karakterlerinin etkileyici hikayesini ekrana taşıyan dizinin, geçen hafta artış gösteren reytingleri bu hafta yeniden düşüşe geçti. Bu gelişmelerin ardından, Gizli Bahçe için erken final kararı alındı. Dizi, 6. bölümle birlikte ekranlara veda edecek.

Başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ın performanslarıyla dikkat çeken ve heyecanla izlenen Gizli Bahçe, reyting canavarına yenilerek izleyicilerine erken veda edecek. Dizi, final bölümüyle ekrana son kez gelerek ekran yolculuğunu noktalayacak.