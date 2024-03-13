Gizem Karaca'yı düşündüren soru: "Bu konuda ne söyleyeceğimi tam olarak bilmiyorum"

Nişantaşı'nda kameralara yakalanan oyuncu Gizem Karaca, "Köyde yaşadığı" haberlerine yanıt verdi. Evli olduğu Kemal Ekmekçi ile ilgili "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusunu da cevapladı.

Gizem Karaca'yı düşündüren soru:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-03-2024 10:28

Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Gizem Karaca, "Köyde yaşıyor" iddialarına cevap verdi ve "Köy hayatı yaşamıyorum. Bu haberlerden bıktım. Organik yaşam sürüyoruz. Kendi ürünlerimizi yetiştiriyoruz, ama köyde yaşamıyorum. Şu anda fasulye dönemi... Domates, salatalık ve patlıcan ekiyoruz. Manavdan pek bir şey almamaya çalışıyoruz. 'İstanbul'u terk etti' haberleri doğru değil. Bir ayağım İstanbul'da..." şeklinde konuştu.

Karaca, "İki gün önce Moskova'dan döndüm. Birkaç toplantım var, bu yüzden geldim. Moskova'ya davetli olarak gittim. Türkiye'yi temsil etmek için oradaydım. Harika beş gün geçirdim. Moskova gerçekten harika bir şehir. Herkes trafik kurallarına uymuş. 'Dışarıda çekim yapalım' dedik ve yüzümün uyuştuğunu hissettim. Kanada'da yaşadım ama Rusya'nın soğuğu farklıymış. Eksi 14 dereceyi gördüm" şeklinde konuştu.

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Kendi stilimi kendim oluşturuyorum. Ama moda danışmanıma soruyorum" ifadelerini kullandı. Yaz aylarında dizi yerine film yapmayı tercih ettiğini belirten Karaca, doğal görünümünün ön planda olduğunu belirtti ve "Rimelim var ama fazla makyaj yapmayı sevmiyorum" dedi.

Kemal Ekmekçi ile evli olan Karaca, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İnşallah ileride olur. Bu konuda ne söyleyeceğimi tam olarak bilmiyorum. Genç bir anne olmayı düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.

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