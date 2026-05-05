Gizem Karaca’nın Uykuyla İmtihanı: "10. Ay Güncellemesi mi Geldi?"

Ekranların sevilen ismi Gizem Karaca, İzmir’deki huzurlu yaşamından yaptığı son paylaşımla annelerin ortak derdine parmak bastı. 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl kızı Leyla Yaz’ı kucağına alan ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden takipçilerinden "acil yardım" istedi.

İzmir’de Doğayla İç İçe Annelik

Evlendikten sonra İstanbul’un kaotik yaşantısını geride bırakıp İzmir’e yerleşen Gizem Karaca, uzun süredir vaktinin tamamını kızıyla geçiriyor. Annelik sürecini takipçileriyle şeffaf bir şekilde paylaşan Karaca, 26 Haziran 2025’te dünyaya gelen kızı Leyla Yaz’ın büyüme evrelerini kare kare yayınlamaya devam ediyor.

"10. Ay Güncellemesi mi? İmdat!"

Kızının uyku düzeninin bozulmasıyla zor günler geçiren ünlü oyuncu, çareyi deneyimli annelere danışmakta buldu. Gece uykusuz kalan Karaca, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Bir şey soracağım bu 10. ay güncellemesi midir? Bilen var mı? Uyumuyor... Acaba artık 2 uyku değil de tek uykuya mı düşmem lazım? İmdat..."

Tek Uykuya Geçiş Sinyalleri mi?

Takipçilerinden gelen yorumlar üzerine kızıyla olan günlük rutinini gözden geçiren Karaca’nın bu paylaşımı, kısa sürede anneler arasında büyük bir etkileşim aldı. Birçok kullanıcı ünlü oyuncuya kendi deneyimlerini aktarırken, "uyku gerilemesi" ve "diş çıkarma" gibi konularda tavsiyelerde bulundu.