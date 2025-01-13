Gizem Karaca'dan karnı burnunda pozlar

Hamile olan Gizem Karaca son halini paylaştı. İşte detaylar...

Gizem Karaca'dan karnı burnunda pozlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-01-2025 10:56

7 yıldır Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Gizem Karaca, hamilelik haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla doğruladı. Karaca, takipçilerini heyecanlandıran fotoğraflarla anne olmanın sevincini paylaştı.

Göbeğini önden ve yandan gösteren karelerle dikkat çeken Karaca, hamilelik sürecinde hissettiklerini içten bir mesajla dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Hayatım boyunca hep fit kalmam gerektiği söylendi. Projeler, görsellik, diyetler... Ama şu an hiçbirini umursamıyorum. Kendimi en güçlü, en keyifli ve en özgür hissettiğim dönemdeyim" sözleriyle duygularını ifade etti.

Hamilelik sürecindeki iştahına da esprili bir dille değinen Karaca, "Nerde benim kaymaklı peynir tatlım? Yani ben değil, civcivin canı çekiyor hep!" diyerek takipçilerini gülümsetti.

Gizem Karaca'nın bu samimi ve neşeli paylaşımları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Hayranları ve yakın çevresi, çifte mutluluk dileklerini ileterek güzel haberi kutladı. Karaca’nın doğal ve içten yaklaşımı, anne adaylarının ilham kaynağı oldu.

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