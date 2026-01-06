Gizem Karaca’dan Kalpleri Isıtan Paylaşım: Minik Leyla Yaz Büyüyor!

Gizem Karaca kızı Leyla Yaz'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı! Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren Gizem Karaca'nın bebeği kime benziyor? İşte Leyla Yaz bebeğin o tatlı karesi...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-01-2026 15:29

Ekranların sevilen yüzü Gizem Karaca, annelik heyecanını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile muhteşem bir düğünle evlenen ve evliliğinin ardından İzmir’e yerleşerek doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başlayan Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yeni karesini beğeniye sundu.

Haziran Ayında Gelen Mutluluk

32 yaşındaki güzel oyuncu, hamilelik sürecini büyük bir heyecanla hayranlarıyla paylaşmış ve 26 Haziran 2025 tarihinde kızı Leyla Yaz’ı sağlıklı bir şekilde kucağına almıştı. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Gizem Karaca, o günden bu yana vaktinin tamamını minik kızıyla geçiriyor.

"Leyla Yaz" Sosyal Medyayı Salladı

İzmir'deki evinden sık sık doğal ve samimi paylaşımlar yapan Karaca, son olarak Instagram hesabından kızının yüzünü gösteren yeni fotoğraflar yayınladı.

  • Beğeni Yağmuru: Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri "Annesinin kopyası", "Maşallah, çok şanslı bir bebek" ve "Yaz bebeği Leyla Yaz" yorumlarında birleşti.

  • Mutlu Aile Tablosu: Karaca’nın, kızıyla olan karelerine eşi Kemal Ekmekçi ile olan romantik pozları da eşlik ediyor.

Kariyerine "Anne" Molası

Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına ve Baraj gibi ses getiren projelerde başrol oynayan Karaca, Leyla Yaz’ın doğumuyla birlikte setlere kısa bir ara vermişti. Şimdilerde İzmir'deki çiftlik hayatında kızıyla ilgilenen ünlü oyuncunun, 2026’nın sonlarına doğru yeni bir dijital proje ile setlere dönebileceği konuşuluyor.

