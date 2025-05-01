Gizem Karaca’dan Annelik Heyecanı: “Bir Can Yaratmak Paha Biçilemez”

Anne olmak için gün sayan oyuncu ve manken Gizem Karaca, Anneler Günü’ne özel olarak verdiği hamilelik pozlarıyla hem duygulandırdı hem de ilgi odağı oldu. Karaca, “Bir can yaratıyor olmanın verdiği özel hissiyat paha biçilemezmiş” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Annelik Heyecanı Dergi Sayfalarında

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen Gizem Karaca, aynı yıl İstanbul’dan ayrılarak Ege’ye yerleşmişti. Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için hazırlanan Karaca, Şamdan Plus dergisinin Anneler Günü’ne özel çekiminde yer aldı. Verdiği pozlarla büyük beğeni toplayan Karaca, hayatındaki bu yeni dönemi samimi sözlerle anlattı.

“Hayatımda Yeni Bir Bölüm Açıldı”

Gizem Karaca, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Hayatımda yeni bir bölüm açıldı. Bir kadın olarak ne kadar güçlü ve değerli olduğumu bana hatırlattı. Bir can yaratıyor olmanın verdiği özel hissiyat paha biçilemezmiş.”

Çocukluğuna Dair Samimi İtiraflar

Dergide yer alan röportajda Karaca, çocukluğuna dair de samimi açıklamalarda bulundu:

“Çocukluğum Florida ve Kanada’da geçti. O dönemlerde ailem yeteneklerimi keşfetmem için elinden geleni yaptı. Kararsız küçük Gizem, bale, tenis ve keman gibi birçok alanda şansını denedi. Şimdi ben de çocuğuma aynı özgürlüğü vermeye çalışacağım.”