Gizem Karaca kuzeniyle Çeşme tatilinde! Ayağıyla kuma şekil çizdi

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir plajda objektiflere yansıdı. Karaca, gözlerden uzak bir yaşam sürdürdüğü bu dönemde, güneşlenirken ve vakit geçirirken görüntülendi. Gün boyunca neredeyse hiç kalkmadığı şezlongta telefonla vakit geçiren oyuncunun, kaslı vücuduyla dikkat çeken fitness eğitmeni kuzeni Ersan Becerik ise Ege Denizi'nin serin sularında deniz keyfi yaparak sıcaktan kaçındı.

Gizem Karaca'nın plajdaki en büyük aktivitesi ise zaman zaman yerinden kalkarak ayağıyla kuma şekil çizmesi oldu. Görüntülenen anlarda, Karaca'nın sahilde birkaç metrekarelik alanda şezlong etrafında vakit geçirdiği görüldü. Güzel oyuncunun bu tatil anları, medya ve hayranlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Gizem Karaca'nın son dönemde kamera karşısına geçmediği ve daha sakin bir yaşam sürdüğü biliniyor. Oyuncunun, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenerek İstanbul'dan ayrılıp İzmir'e yerleştiği hatırlatılıyor. Karaca'nın, son olarak 'Özür Dilerim' adlı filmde rol aldığı belirtiliyor. Görünen o ki, ünlü oyuncu hem özel hayatının tadını çıkarıyor hem de kısa bir aranın ardından yeniden projelerde yer almak için enerji topluyor.