Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi'nin Kızı Yaz 1 Yaşına Girdi!

Oyuncu Gizem Karaca 2017'de iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Geçtiğimiz yılın haziran ayında ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne ve baba olma heyecanını yaşayan aile kızlarına "Yaz" ismini verdi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu, kızı Yaz'ın birinci yaş gününü takipçileriyle paylaştığı özel bir gönderiyle kutladı.

Doğal Yaşamda İlk Yaş Mutluluğu

Uzun süredir İzmir'de doğayla iç içe bir yaşam süren Gizem Karaca, doğum günü kutlamasının yanı sıra günlük rutinlerinden kesitler de sundu. Kızıyla evlerinin bahçesinde vakit geçiren ünlü oyuncu, evcil hayvanlarıyla olan eğlenceli anlarını fotoğrafladı. Bahçede yürüyüş yaptıkları esnada köpeklerini seven anne-kızın doğal halleri büyük ilgi gördü. Karaca'nın kızıyla verdiği bu pozları "Üç buçuk dişli elma yanak ve ben" notuyla paylaşması takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

"Kızım Bana Sabrı Öğretti"

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtlayan ünlü sanatçı, anneliğin kendisine kattığı değerleri açık yüreklilikle ifade etmişti. "Yaz sana ne öğretti?" sorusuna yanıt veren Karaca, kızının hayatına gelişiyle birlikte önceliklerinin tamamen değiştiğini belirtti. Başarılı oyuncu bu değişimi "Bence tamamen bana 'sabır' öğretmeye geldi. Çok derin bir soru bu aslında, bunu saatlerce konuşabilirim. Ama kısa ve net tek diyebileceğim şey; şu güne kadar yaşadığım, üzüldüğüm, sevindiğim veya dert ettiğim her şey boşmuş" sözleriyle açıklayarak hayat felsefesindeki dönüşümü gözler önüne serdi.

İlk Adımlar Duygulandırdı

Kızının gelişim sürecine tanıklık etmek adına televizyon ve sinema projelerine bir süre ara veren Gizem Karaca, kızı Yaz'ın yürümeye başladığını da müjdeledi. Kızının ilk adımlarını attığı anları kayda alan ve bu anları sosyal medyada yayınlayan oyuncu yaşadığı duygusal anları gizlemedi.

Günlerdir bu gelişmenin etkisinden çıkamadığını belirten ünlü anne, "Dur dur daha hazır değilim. Çok dev bir his. Çok bilmediğim bir yerden... Çok savunmasız bir anda. Bir insan ilk defa yürüdü" derken doğum günü paylaşımında ise "Geçen sene bugün benim hayatım tamamen değişti. Seninle birlikte ben de büyüyorum" ifadelerini kullanarak duygusal bir kapanış yaptı.