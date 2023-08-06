Gizem Karaca hem para kazanıyor hem tatil yapıyor

Gizem Karaca, tatilde de çalıştı. Bir iç giyim markasının yüzü olan Gizem Karaca, hem tatil yaptı hem de para kazandı. Bikinilerle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu oldukça havalıydı. Karaca "Bu yaz deniz, kum ve güneşin verdiği huzuru bikinilerle tamamladım" dedi.
1Gizem Karaca sosyal medyadan paylaştığı tatil fotoğraflarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
2Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor.
3İşte Gizem Karaca'nın beğeni toplayan tatil pozları...
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