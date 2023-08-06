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Gizem Karaca hem para kazanıyor hem tatil yapıyor

Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, sosyal medya hesabında buradaki yaşantısına dair paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Sık sık İzmir’deki yaşam hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan Gizem Karaca şimdilerde hem tatil yapıyor hem para kazanıyor.

Gizem Karaca hem para kazanıyor hem tatil yapıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Gizem Karaca, tatilde de çalıştı. Bir iç giyim markasının yüzü olan Gizem Karaca, hem tatil yaptı hem de para kazandı. Bikinilerle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu oldukça havalıydı. Karaca "Bu yaz deniz, kum ve güneşin verdiği huzuru bikinilerle tamamladım" dedi.

 

 

Haberin Galerisi : Gizem Karaca'nın beğeni toplayan tatil pozları

1Gizem Karaca'nın beğeni toplayan tatil pozlarıGizem Karaca sosyal medyadan paylaştığı tatil fotoğraflarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

2Gizem Karaca'nın beğeni toplayan tatil pozlarıInstagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor.

3Gizem Karaca'nın beğeni toplayan tatil pozlarıİşte Gizem Karaca'nın beğeni toplayan tatil pozları...

4Gizem Karaca'nın beğeni toplayan tatil pozları

5Gizem Karaca'nın beğeni toplayan tatil pozları

6Gizem Karaca'nın beğeni toplayan tatil pozları

7Gizem Karaca'nın beğeni toplayan tatil pozları

8Gizem Karaca'nın beğeni toplayan tatil pozları

9Gizem Karaca'nın beğeni toplayan tatil pozları

10Gizem Karaca'nın beğeni toplayan tatil pozları

11Gizem Karaca'nın beğeni toplayan tatil pozları

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