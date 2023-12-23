Gizem Karaca: Bahçemde organik tarım yapıyorum

Bir süredir kameralardan uzak bir hayat süren Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenmesinin ardından İzmir'e yerleşmişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir davette objektiflere takıldı. Karaca, niçin Kemal Ekmekçi ile sıkça bir arada görünmedikleri hakkında konuştu.

Gizem Karaca: Bahçemde organik tarım yapıyorum
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-12-2023 12:31

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi projelerle tanınan bir isim. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenerek İzmir'e yerleşen Karaca, gözlerden uzak bir yaşam tarzını benimsemiş durumda. Doğa ile iç içe bir hayat süren oyuncu, bahçe işleriyle de ilgileniyor.

İzmir'de geçirdiği zamanın ardından İstanbul'a yılın belirli dönemlerinde gelen Gizem Karaca, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eşi Kemal Ekmekçi ile neden sıkça bir arada görünmedikleri sorulan Karaca, evliliğinin iyi gittiğini vurgulayarak, "Kendisi asla İstanbul’u sevmiyor, ben onu İzmir’den çıkaramıyorum. Yılbaşında inşallah Kapadokya’da birlikte olacağız" şeklinde konuştu.

Evlilik sonrası İstanbul'dan İzmir'e taşınan oyuncu, kendi bahçesinde organik tarım yapma pratiğiyle de dikkat çekiyor. Karaca, "Kendim de bir şeyler ekip biçiyorum, mevsimine göre ne varsa. Organik beslenmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Benzer Haberler
'Kızılcık Şerbeti'nin 'Alev'i Müjde Uzman, Instagram'ı yaktı geçti 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Alev'i Müjde Uzman, Instagram'ı yaktı geçti
Göksel makyajsız yakalanınca: Göksel makyajsız yakalanınca: "Yeni uyandım, daha fazla çekmeyin"
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ilk defa açıkladı: Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel ilk defa açıkladı: "Adamın karısını arayıp..."
Afra Saraçoğlu'nun o sahnesi gündem oldu! Afra Saraçoğlu'nun o sahnesi gündem oldu!
Seda Bakan tesettüre girdi, paylaşımına yorum yağdı! Seda Bakan tesettüre girdi, paylaşımına yorum yağdı!
'Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı: Uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım! 'Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı: Uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım!
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!
  • 19-12-2023 18:31

Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!
  • 20-12-2023 12:01

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!
  • 19-12-2023 10:03

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!
  • 18-12-2023 10:06

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!
  • 18-12-2023 09:51

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!