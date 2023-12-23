Gizem Karaca: Bahçemde organik tarım yapıyorum

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi projelerle tanınan bir isim. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenerek İzmir'e yerleşen Karaca, gözlerden uzak bir yaşam tarzını benimsemiş durumda. Doğa ile iç içe bir hayat süren oyuncu, bahçe işleriyle de ilgileniyor.

İzmir'de geçirdiği zamanın ardından İstanbul'a yılın belirli dönemlerinde gelen Gizem Karaca, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eşi Kemal Ekmekçi ile neden sıkça bir arada görünmedikleri sorulan Karaca, evliliğinin iyi gittiğini vurgulayarak, "Kendisi asla İstanbul’u sevmiyor, ben onu İzmir’den çıkaramıyorum. Yılbaşında inşallah Kapadokya’da birlikte olacağız" şeklinde konuştu.

Evlilik sonrası İstanbul'dan İzmir'e taşınan oyuncu, kendi bahçesinde organik tarım yapma pratiğiyle de dikkat çekiyor. Karaca, "Kendim de bir şeyler ekip biçiyorum, mevsimine göre ne varsa. Organik beslenmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.