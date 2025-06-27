Gizem Karaca Anne Oldu! Minik Leyla Yaz’dan İlk Kare Geldi

Gizem Karaca anne oldu! İzmir’de doğal hayat süren oyuncu, kızı Leyla Yaz’ı normal doğumla dünyaya getirdi. İlk kare sosyal medyada…

Gizem Karaca Anne Oldu! Minik Leyla Yaz’dan İlk Kare Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2025 15:32

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, uzun zamandır heyecanla beklediği bebeğine kavuştu. 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen Karaca, önceki gün sabaha karşı ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Normal doğumla dünyaya gelen kızlarına Leyla Yaz adını veren çift, bu özel anı sosyal medyada sevenleriyle paylaştı.

Doğal Bir Yaşamda Doğal Bir Başlangıç

Hamileliği süresince organik hayat tarzıyla dikkat çeken Gizem Karaca, kızı Yaz’ı da İzmir'deki doğayla iç içe yaşamlarında büyütmeye hazırlanıyor. Uzun süredir şehir hayatından uzak bir yaşam süren oyuncu, büyük bahçeli evinde kendi sebzesini eken, doğal ürünlerle yaşamını sürdüren bir hayat benimsemişti.

Annelik duygusunu ilk kez yaşayan 32 yaşındaki oyuncu, sabaha karşı 04.00 sularında doğum yaptı. Sosyal medya hesabından bebeğini kucağına aldığı o anlamlı kareyi paylaşan Karaca, duygularını kelimelere dökmese de yüzündeki mutluluk her şeyi anlattı.

Bebek Partisiyle Gelen Sürpriz

Bebeğinin cinsiyetini uzun süre gizli tutan Karaca’ya, doğumdan önce arkadaşları sürpriz bir "Bebeğe merhaba partisi" düzenlemişti. Son zamanlarda sade hayatıyla ön plana çıkan oyuncunun doğallığı ve anneliğe geçiş süreci hayranlarından büyük takdir topladı.

“Suda Doğum Değil, Normal Doğum Olacak” Demişti

Hamilelik döneminde yaptığı açıklamalarda, doğum tercihini de açık bir şekilde ifade eden Karaca, “Suda ya da farklı bir yöntemle doğum yapmayacağım, normal doğum olacak,” demişti. Dediğini yapan oyuncu, bebeğine sağlıklı bir şekilde kavuştu.

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