Gırgıriye Müzikali’nde Şok Gece: Müjdat Gezen Hastaneye Kaldırıldı!

İstanbul Kongre Merkezi’nde sahnelenmesi planlanan ve büyük bir merakla beklenen 'Gırgıriye Müzikali', dün akşam hem sahne önünde hem de kuliste yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle kaotik bir geceye sahne oldu. Kadrosunda Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen gibi dev isimleri barındıran müzikal, başlamasına dakikalar kala bir izleyiciyle yaşanan tartışma ve ardından gelen sağlık sorunu nedeniyle iptal edildi.

İzleyici Tepkisi İptal Kararını Getirdi

Oyunun başlamasına kısa bir süre kala, salonda bulunan bir izleyicinin sahneyi net bir şekilde göremediğini belirterek duruma yüksek sesle tepki göstermesi atmosferi gerdi. Şikayetlerin artması üzerine sahneye çıkan usta sanatçı Müjdat Gezen, yaşanan duruma oldukça üzüldü. Gezen, "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi ve sahneyi terk ederek kulise yöneldi.

Müjdat Gezen Hastaneye Kaldırıldı

Tartışmanın ardından kuliste fenalaşan usta oyuncunun sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine acil müdahale edildi. Ekip arkadaşları sahneye çıkarak izleyicilere üzücü haberi şu sözlerle duyurdu:

"Maalesef yaşanan bu tatsız olaydan dolayı hocamız Müjdat Gezen rahatsızlandı. Kendisinden ve sizlerden özür dileyerek bu oyuna devam edemeyeceğimizi bildirmek durumundayız. Bilet aldığınız mecralar sizinle iletişime geçecek; bu hafta içerisinde sizleri tekrar ücretsiz olarak ağırlayacağız."

Açıklamanın ardından 72 yaşındaki usta sanatçının kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Salonda Protesto Sesleri Yükseldi

İptal kararı ve sağlık durumu açıklamasına rağmen, salondaki gerginlik dinmedi. Bir grup izleyici, heyecanla bekledikleri oyunun aniden iptal edilmesine tepki göstererek durumu yuhalayarak protesto etti. Yaşanan arbede ve tartışmaların gölgesinde salon boşaltılırken, yapım ekibi bilet sahiplerine telafi sözü verdi.

Müzikalin önümüzdeki günlerde planlanan takvimine devam edip etmeyeceği, Müjdat Gezen'in sağlık durumuna göre netlik kazanacak. Hayranları, sosyal medya üzerinden usta sanatçıya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.