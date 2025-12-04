Giray Altınok'tan Hayranlarını Üzecek Açıklama, Ekrana Veda Sinyali Mi?

“Prens” dizisiyle son dönemin parlayan yıldızları arasına giren ve projeleriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Giray Altınok, katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtlarken emeklilikle ilgili hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.

“Evimizi, Arabamızı Aldık. Yeter Çok Şükür”

Gazetecilerin, "Ne olursa emekli olursunuz?" sorusuna Giray Altınok’tan şaşırtan ve oldukça samimi bir yanıt geldi:

"Yorulursam emekli olurum. Evimizi, arabamızı aldık. Yeter çok şükür"

Bu sözlerle emekliliğe yeşil ışık yakan ünlü oyuncu, kazançlarının artık temel ihtiyaçlarını karşıladığını ve kariyerine ancak enerjisi olduğu sürece devam edeceğinin sinyalini verdi. Altınok’un bu açıklaması, onu ekranda görmekten keyif alan geniş hayran kitlesini üzdü.