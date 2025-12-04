Giray Altınok'tan Hayranlarını Üzecek Açıklama, Ekrana Veda Sinyali Mi?

"Prens" dizisiyle adından söz ettiren Giray Altınok, "Ne olursa emekli olursunuz?" sorusuna "Yorulursam emekli olurum. Evimizi, arabamızı aldık, yeter çok şükür" yanıtını verdi.

Giray Altınok'tan Hayranlarını Üzecek Açıklama, Ekrana Veda Sinyali Mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-12-2025 14:01

“Prens” dizisiyle son dönemin parlayan yıldızları arasına giren ve projeleriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Giray Altınok, katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtlarken emeklilikle ilgili hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.

“Evimizi, Arabamızı Aldık. Yeter Çok Şükür”

Gazetecilerin, "Ne olursa emekli olursunuz?" sorusuna Giray Altınok’tan şaşırtan ve oldukça samimi bir yanıt geldi:

"Yorulursam emekli olurum. Evimizi, arabamızı aldık. Yeter çok şükür"

Bu sözlerle emekliliğe yeşil ışık yakan ünlü oyuncu, kazançlarının artık temel ihtiyaçlarını karşıladığını ve kariyerine ancak enerjisi olduğu sürece devam edeceğinin sinyalini verdi. Altınok’un bu açıklaması, onu ekranda görmekten keyif alan geniş hayran kitlesini üzdü.

Benzer Haberler
Hazal Kaya Gözyaşlarını Tutamadı: Ali Atay, Dizinin Final Sürprizini Açıkladı Hazal Kaya Gözyaşlarını Tutamadı: Ali Atay, Dizinin Final Sürprizini Açıkladı
Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı! Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
Derin Talu ve Sevgilisi Tanalp Tokgöz İsviçre Tatilinde: Aşkları Doludizgin Devam Ediyor! Derin Talu ve Sevgilisi Tanalp Tokgöz İsviçre Tatilinde: Aşkları Doludizgin Devam Ediyor!
Eda Ece’den Şebnem Bozoklu Hamlesi: Önce Sildi, Sonra Yeniden Takibe Aldı! Eda Ece’den Şebnem Bozoklu Hamlesi: Önce Sildi, Sonra Yeniden Takibe Aldı!
Burcu Esmersoy'dan Şaşırtan EYT İtirafı: “Tam 6 Yıldır Emekliyim” Burcu Esmersoy'dan Şaşırtan EYT İtirafı: “Tam 6 Yıldır Emekliyim”
İrem Derici'den Şaşırtan Pişmanlık İtirafı: İrem Derici'den Şaşırtan Pişmanlık İtirafı: "Köpek Gibi İstiyorum"
ÇOK OKUNANLAR
Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama:
  • 02-12-2025 10:44

Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Derin Talu'nun
  • 29-11-2025 13:15

Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
  • 04-12-2025 11:31

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı İlişkisinde Son Gelişme: Birbirlerini Sildiler
  • 01-12-2025 13:54

Hande Erçel ve Hakan Sabancı İlişkisinde Son Gelişme: Birbirlerini Sildiler