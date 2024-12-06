Giray Altınok ve Ezgi Mola'lı “Başka Bir Sen” filminden ilk kare

MGX Film imzalı Başka Bir Sen filmi, The Walt Disney Company’nin Türkiye’de yeniden aktif hale geleceği Şubat 2025’te, Disney+’ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Ezgi Mola ve Giray Altınok’un paylaştığı film, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesiyle şimdiden merak konusu oldu.

Filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak otururken, senaryosu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan tarafından kaleme alındı. Filmin geniş oyuncu kadrosunda Kerem Özdoğan, Şükran Ovalı, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz, Ömer Faruk Çavuş, Cihat Tamer, Nergis Çorakçı, Mine Teber ve Osman Alkaş gibi önemli isimler yer alıyor.

Hikaye: Aşk ve Zorluklarla Sınanan Bir Hayat

Film, hayatında hiçbir şey yolunda gitmeyen Mümtaz’ın, Derya ile tanışmasıyla başlayan ve büyük bir kazayla hayatlarının geri dönüşü olmayan bir döngüye girmesini konu alıyor. Mümtaz ve Derya, bu süreçte hem aile olabilmenin zorluklarını deneyimliyor hem de sonsuz aşkın sınırlarını zorlayan bir serüvene adım atıyor.

Yüksek prodüksiyon kalitesi ve güçlü hikayesiyle Başka Bir Sen, hem yerli hem de uluslararası izleyici için büyük bir merak uyandırıyor. Disney+’ın yeni reklam özellikleriyle Türkiye’ye geri dönüş yapacağı dönemde platformun öne çıkan projelerinden biri olması beklenen film, 2025 yılının en çok konuşulan yapımlarından biri olacağa benziyor.