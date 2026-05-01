Giray Altınok İsyan Etti: "Kendimi Kanıtlamakla Uğraşamam"

Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok’un Instagram hesabı, kendi fotoğrafına atılan telif nedeniyle askıya alındı! Ünlü oyuncu "Uğraşamam" diyerek isyan etti.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-05-2026 16:59

Prens dizisindeki ikonik performansı ve son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan The Traitors Türkiye (İhanetçiler) yarışmasının sunuculuğuyla 2026 yılının en popüler isimlerinden biri haline gelen Giray Altınok, dijital dünyada eşine az rastlanır bir talihsizlik yaşadı. Ünlü oyuncunun yüz binlerce takipçisinin bulunduğu resmi Instagram hesabı, platformun telif hakları algoritması nedeniyle askıya alındı.

Kendi Fotoğrafından Telif Yedi: "Haberiniz Olsun"

Yaşadığı absürt durumu başka bir mecra üzerinden takipçileriyle paylaşan Giray Altınok, hesabının kapatılma nedenini açıklarken adeta isyan etti. Kendi profilinde paylaştığı, koltukta oturduğu bir fotoğrafın "telif hakkı ihlali" olarak işaretlendiğini belirten Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Dostlar selam. Kendi hesabım, Instagram tarafından kendi fotoğrafıma atılan telif yüzünden askıya alındı. Öyle birinin koltukta oturan fotoğrafına telif atabiliyormuşsunuz haberiniz olsun."

"Açılır mı Bilmiyorum, Uğraşamayacağım"

Hesabını geri almak için karmaşık bir prosedürle karşı karşıya kalan başarılı oyuncu, platformun kimlik doğrulama süreçlerine karşı mesafeli bir tavır sergiledi. Kendisinin "kendisi" olduğunu kanıtlamak için enerji harcamak istemediğini belirten Altınok, "Kendimin kendim olduğunu anlatmakla uğraşamayacağım için açılır mı, ne zaman açılır bilmiyorum. Açılırsa görüşürüz artık. Kimseyi engellemedim" diyerek takipçilerini bilgilendirdi.

Emir Bebek ve Mutlu Evlilik

2018 yılında meslektaşı Cansu Diktaş ile evlenen ve geçtiğimiz yıl (2025) oğlu Emir’i kucağına alarak babalık heyecanı yaşayan Giray Altınok, özel hayatındaki huzuruyla biliniyor. Dijitalde yarattığı özgün karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun, bu teknik aksaklık sonrası Instagram'a dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu. Hayranları, "Prens"in dijital dünyaya geri dönmesi için sosyal medyada destek mesajları paylaşmaya başladı.

ÇOK OKUNANLAR
Kuruluş Orhan'da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu'nun Dizisi Final mi Yapacak?
Polat Ailesinde Kriz Büyüyor: Dilan Polat Eşinin Aracına Çarptı Yetmedi...
Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
Tutsak Sevda Sete Çıktı! Uluslararası Ortak Yapım Dikkat Çekiyor
Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf:
