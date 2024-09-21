Giray Altınok baba oldu: "Hoş geldin dostum"

Ünlü oyuncu Giray Altınok, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla baba olduğunu duyurdu. 2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile hayatını birleştiren Altınok, erkek bebeğine Emir adını verdiklerini açıkladı.

Altınok, duygusal paylaşımında "Hoş geldin dostum" notunu ekleyerek, baba olmanın sevincini takipçileriyle paylaştı. Bu güzel haber, hayranları ve arkadaşları tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. Çiftin bebekleri Emir’in ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Giray Altınok’un bu anlamlı paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede tebrik mesajları yağmaya başladı.