Genetik Mucize! Zehra Güneş'in Kardeşi İrem'i Görenler Gözlerine İnanamadı!

Türk voleybolunun dünya çapındaki gururu VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın yıldız orta oyuncusu Zehra Güneş sadece sahadaki devleşen performansıyla değil duru güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin dünyasının en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor. Attığı her adım yaptığı her paylaşım milyonlar tarafından beğenilen ünlü voleybolcu bu kez kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi İrem Güneş'le gündeme bomba gibi düştü. Kardeşinin doğum gününü kutlayan Zehra Güneş'in paylaşımı sosyal medyada adeta genetik mucize dedirtti.

Filenin Sultanları'nın başarılı isimlerinden Zehra Güneş hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Güneş şimdi de kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşi İrem ile dikkat çekti. Kardeşinin yeni yaşını kutlayan Zehra Güneş bu paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu.

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Zehra Güneş'in gölgesinde kalmayan ve ablasının izinden giderek Türk voleyboluna adını yazdırmaya başlayan İrem Güneş kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Ablasının aksine sarı-lacivertli renklerin başarısı için ter döken genç sporcu hem güzelliğiyle hem de sahadaki hırsıyla dikkat çekiyor.



Aynı Ablası!

2004 doğumlu olan İrem Güneş 22'nci yaş gününü kutladı. Ablası Zehra Güneş'in Instagram hesabı üzerinden duygusal bir not ve peş peşe fotoğraflarla kutladığı bu özel gün kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

İki başarılı voleybolcu kardeşin yan yana geldiği fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları gözlerine inanamadı. Fotoğrafların altına dakikalar içinde; "Aynı ablası", "Güzellik genetikmiş", "Zehra'nın ikizi sandım", "Güneş kardeşler voleybol dünyasını fethetti" şeklinde on binlerce beğeni ve yorum yağdı.