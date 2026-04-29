Genç Oyuncu Oktay Çubuk’tan Korkutan Haber: Lizbon’da Kalbi Durdu!

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk'tan üzücü haber! Lizbon'da kalbi duran ve yoğun bakıma alınan 30 yaşındaki Oktay Çubuk'un sağlık durumu hakkında son detaylar.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-04-2026 09:44

Genç oyuncu Oktay Çubuk, yurt dışında annesiyle birlikte bulunduğu sırada yaşadığı ani rahatsızlıkla hayranlarını korkuttu. Henüz 30 yaşında olan başarılı oyuncunun, Portekiz'in başkenti Lizbon'da geçirdiği kalp durması sonrası tedavi altına alındığı öğrenildi.

Lizbon’da Korkutan Anlar

İş seyahati nedeniyle Lizbon'da bulunan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a eşlik eden Oktay Çubuk, tatilleri sırasında aniden fenalaştı. Kalbi duran genç oyuncuya sağlık ekipleri tarafından anında müdahale edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, doktorların yoğun çabasıyla kalbi yeniden çalıştırılan Çubuk, acilen hastaneye kaldırıldı.

Yoğun Bakımda Tedavisi Sürüyor

Yapılan kritik müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen Oktay Çubuk, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. 30 yaşındaki oyuncunun yaşadığı bu durumun nedenini belirlemek üzere tetkikleri devam ediyor. Çubuk’un tedavisine bir süre daha Portekiz'deki hastanede devam edileceği öğrenildi.

Sanat Dünyası Seferber Oldu

Haberin duyulmasıyla birlikte Oktay Çubuk’un oyuncu arkadaşları ve sevenleri sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları yayınladı. Ailesinin ve yakınlarının oyuncunun başucunda olduğu belirtilirken, sağlık durumuyla ilgili gelecek yeni haberler merakla bekleniyor.

