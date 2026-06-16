Genç Oyuncu Ece İrtem'in Cenaze Bilgileri Belli Oldu!

Dün ani ve sarsıcı vefatıyla başta ailesi olmak üzere tüm sanat camiasını ve sevenlerini derin bir şoka uğratan 35 yaşındaki ünlü oyuncu Ece İrtem'in son yolculuğuna uğurlanacağı yer ve zaman netleşti. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle kalplerde taht kuran genç yıldızın cenaze detayları ailesi tarafından paylaşıldı.

Kuşadası'nda Toprağa Verilecek

Ece İrtem'in cenaze bilgileri belli oldu

♦️Dün ani vefatı sevenlerini şoke eden 35 yaşındaki ünlü oyuncu Ece İrtem'in cenaze bilgileri belli oldu. Bugün ailesinin Adli Tıp'tan cenazesini teslim alacağı İrtem yarın(Çarşamba) Kuşadası Merkez Hanım Camisi'nde öğlen namazından sonra… pic.twitter.com/skOn2qreKX — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) June 16, 2026

Genç yaşta hayata gözlerini yuman başarılı oyuncunun cenazesi ailesinin ve sevenlerinin katılımıyla memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Cenazesi yarın (Çarşamba) Kuşadası Merkez Hanım Camisi'nde öğle namazından sonra defnedilecek.

Doğum gününün hemen ertesi günü evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Ece İrtem kılınacak cenaze namazının ardından Kuşadası'nda toprağa verilecek.