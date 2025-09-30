Genç Oyuncu Buçe Buse Kahraman’dan Aşk İtirafı: "Nazardan korkuyorum"

Buçe Buse Kahraman, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Akyıldız ile birlikte önceki akşam Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen konsere katıldı. Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç oyuncu, hem konser hem de ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"Her Etkinliği Kaçırmam"

Sanata ve özellikle musikiye ilgisiyle bilinen Buçe Buse Kahraman, katıldığı konser sonrası basına konuştu. Kahraman, “Ben hiçbir etkinliği kaçırmıyorum. Bu etkinliğe de geldim çünkü bugün boştum. Seviyorum musiki dinlemeyi” diyerek müzik sevgisini dile getirdi.

Kaan Akyıldız ile İlişkisi Hakkında Açıklama

Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan oyuncu, sevgilisi Kaan Akyıldız ile ilişkilerinin güzel ilerlediğini belirtti. Kahraman, “Her şey yolunda, keyifli ilerliyor. Biz aslında hep birlikteyiz, çok görünmüyoruz diyelim. Nazardan herkes korkar, ben de korkarım” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

Çiftin Uyumlu Görüntüsü Dikkat Çekti

Etkinlik boyunca oldukça uyumlu görünen çift, basının ilgi odağı oldu. Buçe Buse Kahraman ve Kaan Akyıldız, verdikleri samimi pozlarla geceye damga vurdu. Genç oyuncunun doğal tavırları ve müzik tutkusunu dile getirmesi, sevenlerinden de tam not aldı.