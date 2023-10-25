Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan İş Arayanlara Büyük Fırsat: 2000 Personel Alınacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2000 gelir uzman yardımcısı alımı için başvuruları kabul edecek. Başvurular online olarak gerçekleştirilecek ve seçilen adaylar 16 Aralık'ta Ankara'da sınavla değerlendirilecek.

GİB'ten İş Arayanlara Harika Haber

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), iş arayışı içinde olan vatandaşlara kapılarını açıyor. Başkanlık, gelir uzman yardımcısı pozisyonu için büyük bir personel alım kampanyası başlatıyor. Peki, adayların bu fırsattan yararlanabilmeleri için hangi kriterlere sahip olmaları gerekiyor?

GİB 2000 Personel Alımına Hazırlanıyor

GİB tarafından yapılan duyuruda, kurumun 2000 yeni personel almayı planladığı belirtildi. İstihdam edilecek bu yeni personeller, gelir uzman yardımcısı olarak görev yapacaklar. Başvuru süreci tamamen elektronik ortamda gerçekleşecek. Adayların belirli bir kuruma fiziksel olarak belge sunmalarına gerek kalmadan internet üzerinden başvuru yapabilecekleri ifade edildi. Elektronik ortamda başarılı bir başvuru yapan adaylar, 16 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek olan sınava davet edilecekler.

Başvuru İçin Gerekli Şartlar Neler?

Adayların başvuru yapabilmeleri için belirli kriterlere sahip olmaları gerekiyor:

En az dört yıllık lisans eğitimi almış olmaları,

35 yaşını aşmamış olmaları,

Kamu personeli seçme sınavından belirli bir puanı almış olmaları gerekiyor.

Toplam kadro sayısının beş katından fazla adayın sınavlara davet edileceği, bu adayların KPSS puan üstünlüğüne göre seçileceği belirtildi.

GİB Personel Alım Başvurusu Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Başvuru süreci Kasım ayında start alacak. 21 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında başvurular kabul edilecek. Adaylar, GİB'in online sınav sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Sınav Tarihi Kesinleşti!

Giriş sınavı, 16 Aralık 2023'te Ankara'da saat 10.00'da yapılacak. Sınavın detaylarına ve sınav mekanlarına dair bilgiler, sınavdan en az 10 gün önce GİB'in resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Personel Alımı İçin Gerekli Genel Şartlar

Adayların bu fırsattan yararlanabilmeleri için: