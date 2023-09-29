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Gelinim Mutfakta'ya hangi efsane yarışmacı geri dönüyor?

Gelinim Mutfakta'nın 126. yeni bölümünde efsane bir dönüş yaşanıyor! Şampiyon gelinlerden hangisi yarışmaya geri dönüyor? Heyecanla beklenen an geldi!Acaba geri dönen isim Yeşim Öksüz mü olacak? Yoksa Miyase Türkel mi? Belki de Hatice Karabulut izleyenleriyle tekrar buluşacak?

Gelinim Mutfakta'ya hangi efsane yarışmacı geri dönüyor?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-09-2023 13:29

Gelinim Mutfakta'nın 1226. bölümünde heyecan dorukta! Haftanın final bölümüyle izleyenlerini ekran başına kilitleyen yarışmada, günün birincisinin yanı sıra haftanın şampiyonu da belli olacak. Nursel Ergin'in samimi sunumu ve renkli yorumlarıyla süslenen programda, dört gelin ve dört kaynana arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak.

Kim Elendi, Kim Şampiyon Oldu?

Gelinim Mutfakta'nın 1225. bölüm fragmanında, efsane bir ismin geri dönüşü duyuruldu. Bu haberle beraber izleyiciler, hangi şampiyon gelinin yarışmaya geri döneceğini merak ediyor. Acaba geri dönen isim Yeşim Öksüz mü olacak? Yoksa Miyase Türkel mi? Belki de Hatice Karabulut izleyenleriyle tekrar buluşacak? İzleyicilerin bu sorulara yanıt bulacağı gün geldi çattı.

Şampiyonun Sürpriz Dönüşü

Efsane yarışmanın yeni bölümünde, izleyenlerini sürpriz bir dönüş bekliyor. Yarışmaya daha önce katılarak büyük bir başarıya imza atan şampiyon gelinlerden biri, tekrar mutfağa adım atıyor. Peki, bu efsane dönüşün sahibi kim olacak?

Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde tüm bu soruların yanıtları ve çok daha fazlası izleyenleri bekliyor. Kim elendi, çeyrek altını ve bilezikleri kimin boynuna takıldı? Hepsi ve daha fazlası için ekran başına!

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