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Gelinim Mutfakta'nın Yeni Yarışmacısı Ceren Sönmez Kimdir?

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Ceren Sönmez, 25 yaşında, Tokatlı ve ikinci evliliğini yapmış bir isim. Hayatına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Gelinim Mutfakta'nın Yeni Yarışmacısı Ceren Sönmez Kimdir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-10-2023 16:19

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Ceren Sönmez, 25 yaşında, Tokatlı ve ikinci evliliğini yapmış bir isim. Hayatına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Kanal D'nin büyük ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta'ya yeni bir yarışmacı katıldı. Ceren Sönmez adındaki bu yarışmacının hayatı, programa katılmasının ardından büyük bir merak konusu oldu. 16 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayan yeni hafta ile birlikte Ceren Sönmez, birincilik için diğer yarışmacılarla mücadele edecek.

Gelinim Mutfakta Ceren Sönmez kimdir?

Özlem'in yarışmadan ayrılmasının ardından yerine gelen Ceren Sönmez, 1998 doğumlu. 25 yaşındaki genç yarışmacı, aslen Tokatlı. Boyu 1.69 metre ve ikinci evliliğini yapmış durumda. İlk evliliğinden bir kız çocuğu annesidir. Kayınvalidesi Hatayi Sönmez ile birlikte programa katılan Ceren Sönmez'in Instagram hesabıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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