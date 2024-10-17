Gelin Takımı'na renkli ve eğlenceli gala

Merakla beklenen Gelin Takımı filmi vizyon öncesi gala gösterimini önceki akşam Uniq İstanbul’da düzenlenen görkemli bir gece ile gerçekleştirdi. Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini, Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını üstlendiği, Ayşe Balıbey ve Doğa Can Anafarta’nın senaryosunu kaleme aldığı filmin galasına oyuncu kadrosunda bulunan Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu katıldı. Galada ayrıca filmde konuk olarak yer alan Derya Uluğ’da yer aldı. Aşk, dostluk, ilişkilere dair söyleyeceklerini, yüksek bir tempodaki hikayesi, güçlü esprileriyle anlatan film oyuncularının arasındaki uyum ve enerjileri galada da dikkati çekti.

Gala gecesinde kırmızı halıda basına poz veren filmin tüm oyuncu kadrosu esprileri ve neşeleriyle herkesi güldürdü. Renkli oyuncu kadrosu, “Filmi Bodrum’da bir otelde çektik ve bir anda orayı lise kantini haline getirdik. Biz o kadar eğlendik ki umarım bu zor zamanlarda seyircimizi de eğlendiririz, bizim enerjimiz onlara da geçer” dedi. Röportajın ardından salona giren ve seyircileri selamlayan oyuncular filmi galada izleyicilerle birlikte seyretti.

Film boyunca kahkahaların eksik olmadığı salonda, izleyenler film sonunda da alkışlarıyla beğenilerini gösterdi. Filmin sponsoru Vogue Hotel Supreme ve gala sponsoru Tatil Sepeti de galada özel alanlarla misafirleri ağırladı.









