"Gelin-Kaynana" Dayanışması: İlayda Alişan’dan Seda Sayan’a Yeşil Işık!

Televizyon dünyasının "Sultan"ı Seda Sayan’ın, hayatının film olması durumunda kendisini canlandırmasını istediği tek isim olan müstakbel gelini İlayda Alişan'dan beklenen yanıt geldi. Bebek’te objektiflere takılan güzel oyuncu, Seda Sayan’ın bu özel isteğine oldukça sıcak baktığını dile getirdi.

"Keşke Onun Hayatını Oynasam"

Arkadaşlarıyla yediği akşam yemeği çıkışında basın mensuplarıyla sohbet eden İlayda Alişan, Seda Sayan’ın kendisine olan güveninden onur duyduğunu belirtti. Başarılı oyuncu, projeye olan heyecanını şu sözlerle paylaştı:

"Ben de çok isterim. Keşke onun hayatını oynasam, bu benim için harika bir deneyim olur. Onun gibi ikonik bir ismi canlandırmak büyük bir gurur."

Evlilik Sorularına "Tebessümlü" Yanıt

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile uzun süredir devam eden ve magazin dünyasının en istikrarlı ilişkileri arasında gösterilen birlikteliği, "Evlilik yakın mı?" sorularını da beraberinde getiriyor. İlayda Alişan, her zamanki zarif tavrıyla bu soruları yanıtsız bıraktı:

Stratejik Sessizlik: Soruları gülümseyerek geçiştiren Alişan, "Henüz belli değil, bunlar için çok erken" diyerek hayranlarını meraklandırmaya devam etti.

Gelin-Kaynana Arası Çok İyi: Seda Sayan'ın açık desteği, İlayda Alişan'ın aileye çoktan girdiğinin bir kanıtı olarak yorumlanıyor.

Sinema Dünyası Bu Projeyi Bekliyor

Seda Sayan’ın Kadırga'dan stüdyolara uzanan başarı öyküsünün beyazperdeye yansıması durumunda, İlayda Alişan'ın oyunculuk yeteneğiyle bu karakteri nasıl canlandıracağı şimdiden merak konusu oldu. Sosyal medyada ise hayranlar, ikilinin birbirine olan benzerliğine dikkat çekerek "Bu rol İlayda'ya çok yakışır" yorumlarında bulundu.