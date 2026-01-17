"Gelin-Kaynana" Dayanışması: İlayda Alişan’dan Seda Sayan’a Yeşil Işık!

İlayda Alişan, Seda Sayan'ın hayat filminde başrol oynamaya hazır! Oğulcan Engin ile evlilik iddiaları ve Seda Sayan'ın "Hayatımı İlayda oynasın" teklifine gelen o yanıt... İşte detaylar.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2026 18:01

Televizyon dünyasının "Sultan"ı Seda Sayan’ın, hayatının film olması durumunda kendisini canlandırmasını istediği tek isim olan müstakbel gelini İlayda Alişan'dan beklenen yanıt geldi. Bebek’te objektiflere takılan güzel oyuncu, Seda Sayan’ın bu özel isteğine oldukça sıcak baktığını dile getirdi.

"Keşke Onun Hayatını Oynasam"

Arkadaşlarıyla yediği akşam yemeği çıkışında basın mensuplarıyla sohbet eden İlayda Alişan, Seda Sayan’ın kendisine olan güveninden onur duyduğunu belirtti. Başarılı oyuncu, projeye olan heyecanını şu sözlerle paylaştı:

"Ben de çok isterim. Keşke onun hayatını oynasam, bu benim için harika bir deneyim olur. Onun gibi ikonik bir ismi canlandırmak büyük bir gurur."

Evlilik Sorularına "Tebessümlü" Yanıt

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile uzun süredir devam eden ve magazin dünyasının en istikrarlı ilişkileri arasında gösterilen birlikteliği, "Evlilik yakın mı?" sorularını da beraberinde getiriyor. İlayda Alişan, her zamanki zarif tavrıyla bu soruları yanıtsız bıraktı:

  • Stratejik Sessizlik: Soruları gülümseyerek geçiştiren Alişan, "Henüz belli değil, bunlar için çok erken" diyerek hayranlarını meraklandırmaya devam etti.

  • Gelin-Kaynana Arası Çok İyi: Seda Sayan'ın açık desteği, İlayda Alişan'ın aileye çoktan girdiğinin bir kanıtı olarak yorumlanıyor.

Sinema Dünyası Bu Projeyi Bekliyor

Seda Sayan’ın Kadırga'dan stüdyolara uzanan başarı öyküsünün beyazperdeye yansıması durumunda, İlayda Alişan'ın oyunculuk yeteneğiyle bu karakteri nasıl canlandıracağı şimdiden merak konusu oldu. Sosyal medyada ise hayranlar, ikilinin birbirine olan benzerliğine dikkat çekerek "Bu rol İlayda'ya çok yakışır" yorumlarında bulundu.

Benzer Haberler
Müge Boz 20 Yıllık Sırrını Açıkladı: Müge Boz 20 Yıllık Sırrını Açıkladı: "Yıllarca Sakladım, Artık Gizlemiyorum"
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan Sosyal Medyayı Salladı! 'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan Sosyal Medyayı Salladı!
Gülşen’den Olay Yaratan Bülent Ersoy Taklidi: Gülşen’den Olay Yaratan Bülent Ersoy Taklidi: "Çekil Be!"
Serkan Keskin ve Meriç Aral’dan Serkan Keskin ve Meriç Aral’dan "Tarkan" Molası: Güneş Bebek Evde Bekliyor!
Merve Dizdar’ın Tarkan Paniği: Merve Dizdar’ın Tarkan Paniği: "Bilet Bulamayınca Ağlayacaktım!"
Demet Özdemir’den Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!