Gediz'de İğne Atılsa Yere Düşmedi! Cengiz Kurtoğlu Fırtınası

Gediz Tarhana Festivali'nin açılışında sahne alan Cengiz Kurtoğlu yaklaşık 50 bin kişiyi bir araya getirdi. Dev kalabalık gece boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Gediz'de İğne Atılsa Yere Düşmedi! Cengiz Kurtoğlu Fırtınası
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 14:59

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen 22. Geleneksel Gediz Tarhana Festivali bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı. Festivalin açılış gecesinde sahneye çıkan arabesk müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu binlerce hayranıyla buluştu. Konser alanını dolduran kalabalık gece boyunca hem şarkılara eşlik etti hem festivalin tadını doyasıya çıkardı.

Meydan Kısa Sürede Doldu

Konser saatinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar Gediz Açık Hava Sahnesi'ne akın etti. Organizasyona yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı belirtilirken konser alanında adım atacak yer neredeyse kalmadı.

Cengiz Kurtoğlu sahneye çıkar çıkmaz alkışlar yükseldi. Sanatçı yıllardır dillerden düşmeyen sevilen şarkılarını peş peşe seslendirdi. Alanı dolduran binlerce kişi de parçaları hep bir ağızdan söyleyerek konsere renk kattı.

Seyircilerle Samimi Anlar Yaşandı

Kurtoğlu sadece şarkılarıyla değil sahnedeki sıcak tavırlarıyla da beğeni topladı. Parçalar arasında sık sık dinleyicilerle sohbet eden usta sanatçı Gediz halkının gösterdiği ilgiden çok mutlu olduğunu söyledi.

Misafirperverlik için teşekkür eden Kurtoğlu festival atmosferinin kendisini de oldukça etkilediğini ifade etti. Bu samimi diyaloglar konsere ayrı bir sıcaklık kattı.

Festivalde Protokol de Sahnedeydi

Gecenin ilerleyen saatlerinde MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel de sahneye çıkarak vatandaşları selamladı. Festivalin ilçe için büyük önem taşıdığını belirten protokol üyeleri Cengiz Kurtoğlu'na günün anısına özel bir hediye takdim etti.

Belediye Başkanı Necdet Akel Gediz'in kültürel değerlerini bu tür organizasyonlarla daha geniş kitlelere tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Festival Coşkusu Devam Edecek

Festivalin ilk günü Cengiz Kurtoğlu konseriyle oldukça hareketli geçti. Büyük ilgi gören organizasyonun önümüzdeki günlerde de konserler, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle devam edeceği açıklandı. Görünen o ki Gediz festival boyunca hem müzik hem de eğlence dolu günlere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

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