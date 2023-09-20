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Gece ve Gündüzün Uyumu: Gülay Uyar'ın Eşsiz Gösterisi

Gülay Uyar’ın tango eşliğinde gerçekleştireceği “Gece ve Gündüzün Dansı” isimli gösterisi 23 Eylül Cumartesi akşamı Ataşehir Duru Tiyatro’da izleyicilerle buluşuyor. 2013 yılında başladığı kişisel farkındalık çalışmalarını profesyonel hayatı ile eş zamanlı olarak sürdüren Gülay Uyar, tango eşliğinde partner ilişkilerini ele aldığı gösterisinde kişilerin kendileriyle olan ilişkilerini ve koşulsuz sevgiyi anlatırken, seyirci ile eğlenceli interaktif bir söyleşi gerçekleştirecek.

Gece ve Gündüzün Uyumu: Gülay Uyar'ın Eşsiz Gösterisi
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 20-09-2023 10:00

 


Tango dansı ile birleşecek bu gösteride Gülay Uyar, kendini ve hayatı sevmeye dair birçok konuda ahenkle ilerlemenin püf noktalarından söz edecek. Seyircilerle interaktif bir buluşma sağlayacak bu performans partner ilişkilerine, cinselliğe bakışa ve gölgede bıraktığımız yanlarımıza ışık tutacak. Mitolojik bir hikaye üzerinden yola çıkan gösteride, koşulsuz sevgi ile erkeklerin dişil yanlarını fark etmelerine tanık olacağız. 

Gece ve Gündüzün Dansı; “Dişil ve eril enerji dediğimiz nedir?”, “Günlük hayatımızdaki örnekleri nelerdir?” sorularından yola çıkarak, içimizdeki dişil ve erili hizaya getirip sağlıklı bir ilişkiyi nasıl sürdürebileceğimiz konusunda yol gösterecek. Gülay Uyar, bu gösterisinde dünyaya bir tohum olarak düşme yolculuğundan itibaren bilimin getirdikleriyle dişil ve eril prensiplerin nasıl buluştuğunu da farketmemizi sağlayacak. 

Bu gösteri 23 Eylül Cumartesi 20.30’da Ataşehir Duru Tiyatro’da izleyicilerle ilk kez buluşacak.

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