Gece ve Gündüzün Uyumu: Gülay Uyar'ın Eşsiz Gösterisi



Tango dansı ile birleşecek bu gösteride Gülay Uyar, kendini ve hayatı sevmeye dair birçok konuda ahenkle ilerlemenin püf noktalarından söz edecek. Seyircilerle interaktif bir buluşma sağlayacak bu performans partner ilişkilerine, cinselliğe bakışa ve gölgede bıraktığımız yanlarımıza ışık tutacak. Mitolojik bir hikaye üzerinden yola çıkan gösteride, koşulsuz sevgi ile erkeklerin dişil yanlarını fark etmelerine tanık olacağız.

Gece ve Gündüzün Dansı; “Dişil ve eril enerji dediğimiz nedir?”, “Günlük hayatımızdaki örnekleri nelerdir?” sorularından yola çıkarak, içimizdeki dişil ve erili hizaya getirip sağlıklı bir ilişkiyi nasıl sürdürebileceğimiz konusunda yol gösterecek. Gülay Uyar, bu gösterisinde dünyaya bir tohum olarak düşme yolculuğundan itibaren bilimin getirdikleriyle dişil ve eril prensiplerin nasıl buluştuğunu da farketmemizi sağlayacak.

Bu gösteri 23 Eylül Cumartesi 20.30’da Ataşehir Duru Tiyatro’da izleyicilerle ilk kez buluşacak.