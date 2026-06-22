Gazanfer Özcan Mirası Devam Ediyor! Tarık Ündüz’den Şok Sözler

Tarık Ündüz Babalar Günü kapsamında düzenlenen bir etkinliğe eşi Burcu Çam ve 11 aylık oğulları Aslan ile birlikte katıldı. Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen etkinlikte ünlü oyuncu hem babalık deneyimi hem ailesiyle ilgili içten açıklamalarda bulundu. Özellikle oğlundan bahsederken duygusal anlar yaşadığı dikkatlerden kaçmadı.

Aslan’ın Hayatlarında Açtığı Yeni Sayfa

Tarık Ündüz oğulları Aslan’ın hayatlarına girmesiyle birlikte her şeyin değiştiğini söyledi. Sadece günlük hayatlarının değil hayata bakış açılarının da tamamen farklılaştığını ifade etti. Ona göre Aslan hayatlarının merkezine oturmuş durumda ve artık her şey onun etrafında şekilleniyor.

Eşi Burcu Çam ile uzun yıllardır birlikte olduklarını da hatırlatan Ündüz çocuk sahibi olmanın bu uzun birlikteliğe bambaşka bir anlam kattığını belirtti. “En doğru kararımız” diyerek baba olmanın kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı.

Aile Bağları Ve Uzun Yolculuk

Ünlü oyuncu Burcu Çam ile yaklaşık 18 yıldır birlikte olduklarını bunun son 5 yılının evlilikle geçtiğini anlattı. Bu uzun birlikteliğin ardından gelen çocuklarının ilişkilerini daha da güçlendirdiğini söyledi.

Aslan’ın doğumuyla birlikte aile içinde bambaşka bir enerji oluştuğunu dile getiren Ündüz oğluna bakarken yaşadığı duyguyu tarif etmenin zor olduğunu ifade etti. Onun için artık hayatın en önemli şeyinin ailesi olduğunu açıkça dile getirdi.

Gazanfer Özcan Mirası

Tarık Ündüz’ün konuşmasında en dikkat çeken noktalardan biri de dedesi Gazanfer Özcan oldu. Türk tiyatrosunun ve televizyonunun usta isimlerinden olan Gazanfer Özcan’ın izinden gittiğini belirten Ündüz ailede güçlü bir sanat geleneği olduğunu hatırlattı.

Dedesi annesi ve kendisinin oyuncu olduğunu söyleyen Ündüz eğer oğulları Aslan da bu yolu seçerse ailenin dört kuşaktır oyunculuk yapan bir aile haline geleceğini ifade etti. Bu durumun kendisi için hem gurur verici hem duygusal bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Gelecek İçin Büyük Bir Hayal

Tarık Ündüz oğlunun ileride hangi mesleği seçeceğinin tamamen kendi tercihi olacağını söyledi. Ancak oyunculuk yolunu seçmesi halinde bunun aile geleneğinin devamı olacağını da belirtti.

Şimdilik en büyük önceliğinin baba olmak olduğunu ifade eden Ündüz oğlunun büyüme sürecini kaçırmadan onun yanında olmak istediğini söyledi. Görünen o ki hem kariyeri hem aile hayatı onun için artık bambaşka bir denge üzerine kurulmuş durumda.