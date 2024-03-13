Garfield’in dublajlı fragmanı yayınlandı!

Dünya çapında ünlü, pazartesileri sevmeyen ama lazanyayı seven, tembel, şişman ve alaycı ev kedisi Garfield, yeni maceralarıyla beyazperdede seyirci ile buluşmak için gün sayıyor.

Chris Pratt tarafından seslendirilen Garfield’i bu kez, vahşi bir dış mekân macerası bekliyor. Samuel L. Jackson tarafından seslendirilen Garfield’in dağınık sokak kedisi babası Vic, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıyor. Kayıp babası ile yeniden bir araya gelen Garfield ve köpek arkadaşı Odie mükemmelce şımartılmış hayatlarından zorla ayrılıp Vic ile komik ve riskli bir soyguna katılmak zorunda kalıyorlar.

Yönetmen koltuğundan Mark Dindal’in oturduğu filmde, baş karakterin sesi olarak Chris Pratt'ın yanı sıra Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Bowen Yang, Harvey Guillén ve Ving Rhames kadroda yer alıyor.

Filmin Türkçe dublajında Garfield karakterini başarılı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engin Alkan, Jon’u ise seslendirme sanatçısı Harun Can seslendiriyor.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, “Garfield”, 31 Mayıs’ta vizyonda olacak.



